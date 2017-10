FIFA sẽ không trừng phạt Bóng đá Việt Nam sau vụ Ninh Bình

(TNO) Sau cuộc làm việc với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) vào sáng nay, ông Bin Hyder - Thành viên Ban An ninh và Liêm chính FIFA đã nhận định, Cơ quan Công an tại Việt Nam đang làm đúng hướng về vụ cá độ xảy ra tại CLB Ninh Bình.

(TNO) Sau cuộc làm việc với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) vào sáng nay, ông Bin Hyder - Thành viên Ban An ninh và Liêm chính FIFA đã nhận định, Cơ quan Công an tại Việt Nam đang làm đúng hướng về vụ cá độ xảy ra tại CLB Ninh Bình.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (bìa trái) tại buổi họp với FIFA sáng 21.4 - Ảnh: Đỗ Hải Trong cuộc họp này, Đại tá Phạm Mạnh Thường - Phó Cục trưởng C45 đã nói lại toàn bộ diễn tiến sự việc cũng như những kết quả ban đầu mà cơ quan công an thu thập, điều tra được. Và theo đại diện của FIFA: "Chúng tôi cảm thấy rất yên tâm với những nghiệp vụ mà cơ quan công an đã tiến hành. Chắc chắn, vụ tiêu cực sẽ sớm được đưa ra ánh sáng khi tất cả các bên có liên quan đều rất tích cực. Nếu chủ tịch CLB Ninh Bình đã rất dũng cảm không che giấu, mạnh dạn tố cáo các cầu thủ ngay trong đội của mình thì VFF đã rất nỗ lực hỗ trợ còn cơ quan công an cũng khẩn trương vào cuộc. FIFA, AFC bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra tại Việt Nam sớm có kết luận cuối cùng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin và báo cáo về cho FIFA, AFC. Chắc chắn, chúng tôi sẽ ủng hộ Việt Nam 100% bởi làm sạch bóng đá Việt Nam cũng là làm sạch bóng đá châu Á, thế giới". Ông Bin Hyder cũng khẳng định: "Vì chưa có kết luận điều tra nên phải chờ đến năm sau mới biết được bóng đá Việt Nam liệu có bị AFC trừng phạt hay không. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Việt Nam vẫn được trao đủ các suất sự Champions League châu Á và AFC Cup". Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, nói: "Chúng tôi không thể thông tin vụ dàn xếp tỷ số tại CLB Ninh Bình vì quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Nhưng VFF, với các động thái khác nhau đang có sự hỗ trợ đắc lực cho cơ quan điều tra với phương châm: Không tha thứ cho tiêu cực. Ban kỷ luật VFF đã có văn bản đình chỉ thi đấu trên mọi đấu trường của một cố cầu thủ bị nghi vấn". Như thông tin chúng tôi được biết, tuần trước, cơ quan quan điều tra đã phát hiện ra các cầu thủ Ninh Bình không chỉ tham gia cá độ ít nhất 1 trận tại AFC Cup mà có thể ở 4 trận đấu khác tại V-League 2014. 4 trận đấu đang bị điều tra gồm: trận Ninh Bình hòa Đồng Tâm Long An 2-2 ở vòng 5 trên sân Ninh Bình, trận Quảng Nam thắng Ninh Bình 3-1 ở vòng 7, trận Bình Dương thắng Ninh Bình với tỷ số 5-2 ở vòng 9 và trận Ninh Bình hòa Hùng Vương An Giang với tỷ số 2-2. "Mẫu số chung" của các trận đấu này là Ninh Bình luôn dẫn trước và sau đó bị đối thủ lội ngược dòng hoặc gỡ hòa. Đây là những trận đấu mà lãnh đạo CLB đã nghi ngờ có "mùi" nên nhiều cầu thủ đã bị kỷ luật nội bộ, như thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng, trung vệ Lê Phước Tứ. Liên quan đến vụ cá độ trận Kelantan và Ninh Bình ngày 18.3, hiện tại, cơ quan công an đã có yêu cầu cấm xuất cảnh với một số đối tượng như Đào Đức Lợi - người nhận độ của cầu thủ Ninh Bình, Trần Công Thành - người được cho là bạn của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng và đã được Dũng nhờ cầm hộ 800 triệu đồng tiền thắng độ.