Futsal AIMAG 2017: Hạ chủ nhà, Việt Nam vào tứ kết

Futsal Việt Nam không ngán Uzbekistan Ban đầu lịch của BTC là tính theo hiệu số bàn thắng bại nên Việt Nam xếp nhì gặp Afghanistan, nhưng sau đó BTC sửa sai đưa Việt Nam lên đầu bảng cho rằng tính đối đầu nên Việt Nam trở thành nhất bảng và sẽ gặp nhì bảng B là Uzbekistan. Đây là đối thủ rắn mặt của châu Á năm rồi từng là chủ nhà giành á quân sau Iran, trước đó giành hạng ba châu Á năm 2014 tại TP.HCM. Nhưng phong độ đội này cũng không phải là ổn định như tại World Cup Colombia năm rồi chỉ hòa chủ nhà, thua Panama và Bồ Đào Nha đứng chót bảng bị loại. Ở AIMAG 5 lần này Uzbekistan dù thắng UAE 5-1 và Maldives 9-1 nhưng lại thua Afghanistan 2-4 và bị Trung Quốc cầm chân 4-4, chưa chứng tỏ được vị thế của một “ông lớn”. Nhưng dù Uzbekistan chưa cho thấy sức thuyết phục trong lối chơi thì về mặt nào đó họ vẫn ở cửa trên so với tuyển Việt Nam. Điều đặc biệt là họ có đội hình đồng đều, chất lượng hơn chủ nhà Turkmenistan nhiều khi có đến 11 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Đáng chú ý là chân sút Abdumavlyanov đã ghi 4 bàn ở vòng loại bảng. HLV Rodrigo nói: “Đã vào đến đây thì đội nào cũng hy vọng như nhau. Uzbekistan là đội mạnh có nhiều kinh nghiệm, nhưng theo quan sát của tôi thì họ không mạnh hơn Turkmenistan là bao nên có thể chơi được”. Còn trưởng đoàn Trần Anh Tú nhìn nhận: “Gặp Uzbekistan dù sao cũng dễ chịu hơn vì họ chưa chứng tỏ được sức mạnh vượt trội trong bảng B mà lại để Afghanistan qua mặt. Nhưng cũng đừng lấy trận họ hòa Trung Quốc làm thước đo vì đó chỉ là trận thủ tục do UAE trước đó đã thua nên họ cũng nghiễm nhiên vào tứ kết, có thắng Trung Quốc thì cũng chẳng thể lên đầu bảng, nên họ vừa đá vừa giữ chân”. Do vậy hơn lúc nào hết tuyển Việt Nam dù không hề ngán ngại nhưng cũng cần phải dè chừng đối thủ “nặng ký” này, nhất là phải tổ chức phối hợp khéo, giữ bóng chắc, không để xảy ra sơ xuất ở hàng sau và phản công cần sắc nét hơn thì cơ hội sẽ đến. Quan trọng là tâm lý thoải mái và có sự tập trung cao thì không gì là không thể. Bài học thắng Nhật Bản ở tứ kết năm rồi bằng lối đá chắc chắn, thi đấu chặt chẽ và bùng nổ đúng lúc để giành vé đi World Cup sẽ hiển hiện cho trưởng đoàn Trần Anh Tú và tuyển futsal Việt Nam quyết lập lại kỳ tích.