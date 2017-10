Futsal World Cup: Thua đậm Paraguay, đường đi tiếp của Việt Nam lắm gian nan

6 giờ

Paraguay quá mạnh so với VN với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở trận thua Ý 2-4, các cầu thủ Paraguay đã cho thấy sức mạnh của họ với lối chơi nhanh và rất kỹ thuật khiến Ý - ứng viên vô địch gặp nhiều khó khăn. Đá với đối thủ như Paraguay, tuyển futsal VN cần phải chơi chặt chẽ trong phòng ngự để hạn chế sức tấn công của đội bóng Nam Mỹ và hy vọng gây bất ngờ từ những cú sút xa. Hiện tuyển VN cần thêm 1 điểm nữa để chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, do Paraguay mạnh hơn hẳn nên có thể HLV Bruno sẽ tính đến việc hạn chế bàn thua, nhằm có thể cạnh tranh chỉ số phụ với các đội hạng 3 có cùng 3 điểm.

Thế trận phòng ngự này đã được ông Bruno cho toàn đội vận hành khi đá giao hữu với Tây Ban Nha và Argentina, vì thế hy vọng sẽ hoạt động trơn tru ở trận đối đầu Paraguay. tin liên quan Trước lượt trận thứ 2 World Cup: Tuyển futsal Việt Nam rèn đấu pháp Chiều 13.9 - theo giờ Colombia, tuyển futsal Việt Nam đã bước vào buổi tập quan trọng chuẩn bị cho trận đấu với Paraguay trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C -FIFA Futsal World Cup 2016. Tại buổi tập này, Bảo Quân và Xuân Du tiếp tục tập theo giáo án riêng và khả năng ra sân vẫn còn để ngỏ. Hiện nay, điều đáng lo ngại là đội trưởng Bảo Quân và Xuân Du vẫn còn chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết nếu hồi phục tốt, cả Quân và Du đều có thể đá ở trận đấu quan trọng này. Trong buổi tập hôm qua, HLV Bruno dành 10 phút nói chuyện với cầu thủ, ông yêu cầu toàn đội cần gạt sang một bên chiến thắng trước Guatemala và dành sự tập trung tối đa cho trận đấu được dự báo rất khó khăn với Paraguay. Đánh giá về Paraguay, ông Bruno nói: "Paraguay mạnh hơn VN, đó là điều ai cũng biết, nhưng cầu thủ chúng tôi đang hưng phấn nên sẵn sàng xung trận để gây khó khăn cho đối thủ". Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân bày tỏ quyết tâm: “Trước khi vào giải chúng tôi đã đặt mục tiêu giải quyết từng trận một. Vì vậy, dù đã giành thắng lợi trong trận đầu tiên nhưng đúng như thầy Bruno đã nói, chúng tôi cần phải giữ được bàn chân trên mặt đất và giữ được sự tập trung cao độ cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ chơi với tất cả sức lực của mình để có kết quả tốt trước Paraguay”.