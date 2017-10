Futsal World Cup: Tuyển futsal Việt Nam đi mua sắm xả stress

Do đang chờ FIFA thông báo địa điểm và lịch thi đấu chính thức của các trận đấu vòng 1/8, nên thầy trò HLV Bruno Garcia vẫn tạm thời vẫn đóng quân tại Bucaramanga. Tuy nhiên, theo mã số bốc thăm xếp lịch thi đấu và căn cứ vào diễn biến thực tế của các bảng, nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với tuyển Nga tại vòng 1/8. Nếu như vậy, thầy trò HLV Bruno Garcia sẽ di chuyển từ Bucaramanga sang Medelin để thi đấu. Trong trường hợp gặp tuyển Bồ Đào Nha tại vòng 1/8, đội sẽ trở lại Cali.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Bruno Garcia cho biết, gặp Nga hay Bồ Đào Nha không còn là vấn đề quan trọng nữa đối với tuyển Việt Nam. Xét về trình độ, cả hai đối thủ này đều vượt trội nên điều cần thiết phải làm đó là tự tin vào khả năng của bản thân, đồng thời tập trung chuẩn bị thật tốt để có thể ra sân với phong độ và tinh thần cao nhất.

tin liên quan Hành trình đáng kinh ngạc của futsal Việt Nam Trang web chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA.com) cho rằng, việc tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 vòng chung kết (VCK) FIFA Futsal World Cup đang diễn ra ở Colombia là giấc mơ đã thành sự thật, một hành trình đáng kinh ngạc.

Về sự chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 1/8 sắp tới, HLV Bruno Garcia chỉ nói ngắn gọn với các học trò: “Trước khi bước vào FIFA Futsal World Cup, tôi đã nhấn mạnh với các bạn rằng chúng ta sẽ tập trung giải quyết từng trận, từng trận một. Trận đấu tại vòng 1/8 cũng không khác gì so với các trận đấu tại vòng bảng. Chúng ta sẽ bước vào thi đấu tới với tất cả những gì mà chúng ta đang có, đặc biệt là sự tập trung và ý thức tuân thủ kỷ luật chiến thuật”.

Kể từ khi đặt chân tới Colombia cho đến khi kết thúc hành trình tại vòng bảng, lịch sinh hoạt của đội tuyển tuân theo vòng quay bất di bất dịch, đó là ăn, ngủ, tập luyện, họp đấu pháp và ra sân thi đấu. Cơ hội duy nhất mà các cầu thủ có thể tận dụng để thưởng lãm cảnh quan của Colombia đó là chặng đường ngồi trên xe buýt di chuyển từ khách sạn đến địa điểm tập luyện, địa điểm thi đấu. Bên cạnh đó, do e ngại các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn, nên ban huấn luyện cũng không cho phép các cầu thủ được tự ý ra ngoài.

Chính vì vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng bảng, Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã thưởng cho các cầu thủ một chuyến tham quan mua sắm tại Trung tâm thương mại Hollyday Inn, địa điểm "shopping" lớn nhất tại Bucaramanga. Tuy nhiên, do các mặt hàng tại đây không có ưu điểm gì hơn so với tại Việt Nam nên hầu hết các cầu thủ chỉ thăm thú thư giãn chứ không mua sắm gì nhiều, và chủ yếu cũng là các món quà cho người thân trong gia đình.





Nhật Đoàn

(từ Colombia)