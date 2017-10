'Gạch' Đồng Tâm Long An thua tan tác vì nợ tiền cầu thủ?

(TNO) Sẽ không thể không ngạc nhiên khi Đồng Tâm Long An (ĐTLA), đội bóng cũ của chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Võ Quốc Thắng lại là một trong số ít các đội nợ tiền thưởng cầu thủ.

Cầu thủ ĐTLA (áo đỏ) trong trận thua XSKT.Cần Thơ trên sân nhà ở vòng 22 vừa qua - Ảnh: Khả Hòa

Tính cho đến thời điểm này, lãnh đạo CLB ĐTLA vẫn chưa giải ngân khoản tiền thưởng của 3 trận thắng (300 triệu đồng/trận) và 2 trận hòa. Mà dĩ nhiên khi vật chất quyết định ý thức, từ chỗ đang thi đấu thăng hoa là thế, ĐTLA bỗng chốc sa sút đến ngỡ ngàng với ba trận thua liên tiếp (thua SHB Đà Nẵng ở lượt 21 với tỷ số đậm 3-7, thua Becamex Bình Dương với tỷ số 1-2 và ở vòng 22, thua XSKT.Cần Thơ 1-2 ngay trên sân nhà).



Đặc biệt, thất bại mới nhất trước đối thủ đang có nguy cơ rớt hạng là Cần Thơ càng làm dấy lên nghi ngờ, cầu thủ ĐTLA cố tình đá dưới sức mình, cố tình buông để cứu đối thủ và “dằn mặt” cấp trên. Trước trận, lãnh đạo CLB dù đã chuyển khoản 600 triệu đồng cho hai trận thắng (trong tổng số 5 trận thắng) nhưng một khi cái đầu chưa được thông, đôi chân thật khó mà đá cho hay.



Trong khi cầu thủ than van “chú ơi, anh ơi, đừng chậm tiền” thì ông Võ Thời Nhiệm - chủ tịch CLB lại phát biểu vừa rầu rĩ vừa bức xúc: “Cầu thủ đá kém, đá thua lại đổ thừa cho vấn đề tiền nong. Mấy ngày nay tôi bị báo chí quần cho mệt quá. Nếu chúng tôi nợ vĩnh viễn, không trả thì cầu thủ có quyền khiếu nại, thưa kiện và kêu ca trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng chỉ là thiếu vài trận mà thôi. Trước đây, ĐTLA chậm trả 5,6 trận cũng là bình thường”.



Hôm qua, chúng tôi đã hỏi HLV Ngô Quang Sang là ông có quản lý được tư tưởng cầu thủ không và liệu chỉ vì chuyện “nồi cơm” chưa được đổ đầy mà cầu thủ ĐTLA “đình công” bằng cách không chịu đá.



Ông Sang suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi hy vọng cầu thủ sẽ hiểu được hoàn cảnh khó khăn của CLB. Trước đây, họ luôn chia sẻ với đội bóng và giờ tôi mong cầu thủ vẫn giữ được “tính nết” ấy. Tôi nghĩ, ĐTLA thua do chuyên môn yếu chứ không thua vì tư tưởng. Lực lượng đội mỏng, yếu. Số cầu thủ lớn tuổi không kịp hồi phục.



Những vấn đề nội bộ của đội cũng đã được các cơ quan báo chí nêu thời gian qua nhưng tôi cho rằng, không phải vì có chuyện nọ chuyện kia mà chúng tôi lại có ý định buông xuôi. 4 trận đấu cuối cùng, ĐTLA sẽ quyết chiến để có thể lọt vào top 6”. Ấy là ước vọng của nhà cầm quân nhưng thực tế được đến đâu, chưa thể có câu trả lời chính xác. Nhất là “diễn biến” về tinh thần thật khó mà nắm bắt.



Hôm trước, trả lời báo chí, trưởng ban tổ chức (BTC) giải Nguyễn Minh Ngọc than phiền rằng, nội bộ người ta không ổn định, người ta không thi đấu được thì BTC giải cũng chẳng biết can thiệp thế nào.



Ông Ngọc không khẳng định cầu thủ ĐTLA có ý đồ gì không mà chỉ nói chung chung: “Chống tiêu cực phải là nhiệm vụ từ nhiều phía chứ không chỉ từ BTC. Bản thân các CLB cũng phải phòng chống, phải giáo dục cầu thủ. Một mình BTC đứng ra hô hào, gào thét thì không bao giờ có thể thực hiện được”.

Nhật Duy