Gala trao giải kém vui

Không như mong đợi của VPF và Ban tổ chức (BTC) các giải đấu, buổi gala trao giải V-League và hạng nhất chiều qua ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) không thực sự ấn tượng.

Người đẹp bóng chuyền Phạm Thị Yến trao giải Cầu thủ xuất sắc cho Anh Đức (B.Bình Dương) - Ảnh: Độc Lập

Một phần do lượng CĐV quá ít, phần khác đã có vài tranh cãi về các danh hiệu do BTC công bố nên gala chưa thực sự quy tụ hết những thành viên có đóng góp cho bóng đá nước nhà. Hội CĐV Sông Lam Nghệ An tuyên bố tẩy chay không đến dự lễ trao giải mà chỉ cử 1 đại diện có mặt để phản ứng việc BTC đã trao giải cho Hội CĐV Quảng Ninh.

Theo Chủ tịch Hội CĐV SLNA phía nam, ông Phan Đình Tuệ thì trong mùa giải này, hình ảnh CĐV SLNA đã “phủ vàng” trên 12 sân cỏ của cả nước, đem lại nhiều ấn tượng đẹp khi chưa một lần để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Bất chấp thành tích đội bóng SLNA không cao và bóng đá nước nhà trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin một cách trầm trọng, nhất là những vụ tiêu cực bán độ, theo ông Tuệ, CĐV SLNA vẫn làm “nóng” các khán đài dù sân nhà hay sân khách và xứng đáng được trao giải. Ngoài ra cũng có vài ý kiến từ giới truyền thông cho rằng Võ Huy Toàn (Đà Nẵng) xứng đáng hơn nhưng BTC lại chọn Trần Minh Vường (HAGL) cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc là không thực sự thuyết phục. Dù lễ trao giải đưa ra 3 đề cử cho mỗi danh hiệu nhưng phần lớn do BTC “quyết” chứ không phải được số đông chọn nên không khí cũng kém vui.

Ngoài chức vô địch, giải Phong cách và Cầu thủ xuất sắc của Anh Đức, đội Becamex Bình Dương gần như thâu tóm rất nhiều danh hiệu khác như HLV xuất sắc Nguyễn Thanh Sơn, CLB có mặt sân tốt nhất, BTC trận đấu tốt nhất và có đến 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu (thủ môn Quốc Thiện Esele, Âu Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Anh Đức và Abaas). riêng giải Bàn thắng đẹp thuộc về Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa).

Đ.K

