Gay cấn ở bảng A lượt về vòng loại giải bóng đá U.19 Quốc gia năm 2019

Than Quảng Ninh, đội đã dẫn đầu ấn tượng ở bảng A sau lượt đi đã không thể giữ được thành quả của mình khi để thua chủ nhà Viettel 1-3. Ở trận mở màn lượt đi chính thầy trò huấn luyện viên Bùi Ngọc Tú gây sốc khi thắng chính chủ nhà 1-0 mở ra cơ hội tranh chấp vé.

Nhưng chính việc bị Nam Định cầm chân và thất bại trước Hà Nội ở vòng cuối lượt đi khiến cho đội bóng vùng mỏ bị tuột lại. Ông Tú thừa nhận nguyên nhân chính là do lực lượng của đội không dày, chỉ đăng ký có 22 cầu thủ so với các đội khác đều từ 25 đến 30, vì thế đá với mật độ liên tục 2 ngày/ trận không duy trì tốt được sức bền. Nhưng cái chính là kinh nghiệm thi đấu của cả đội chưa nhiều nên càng thi đấu càng bộc lộ nhiều vấn đề trong lối chơi lẫn kỹ chiến thuật.

Dù Viettel thắng vươn lên 7 điểm nhưng ngôi đầu bảng lại thuộc về Phố Hiến với 8 điểm sau khi đội này hòa Nam Định 2-2. Phố Hiến thực chất là lò đào tạo PVF do Huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt, trong đội có nhiều cầu thủ ngôi sao U.16, U.17 như Chí Bảo, Nguyên Hoàng, Quốc Hoàng, Trịnh Văn Chung..thi đấu khá ổn định. Ở bảng này còn ứng viên nặng ký Hà Nội (6 điểm) do Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dẫn dắt cũng vô cùng lợi hại. Trận chiều ngày 22/2 giữa Phố Hiến và Hà Nội sẽ góp phần quan trọng định đoạt vé lọt vào vòng chung kết.

Ở bảng này mỗi trận đấu được xem như một trận chung kết vì các đội đang bám nhau sát rạt. Kể cả Nam Định dù có 5 điểm đang tạm đứng cuối 5/5 nhưng vẫn có hy vọng gây bất ngờ.

Tại bảng B, SHB Đà Nẵng khẳng định việc họ thắng Sông Lam Nghệ An 1-0 ở lượt đi không hề là ăn may khi tiếp tục thắng 2-0 ở lượt về. Chiến thắng này giúp cho đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Võ Phước có 10 điểm vượt qua đội bóng xứ Nghệ để vươn lên dẫn đầu. Trong khi đó chủ nhà Thừa thiên Huế bất ngờ để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-2 khiến cơ hội bị khựng lại. Đội bóng cố đô chỉ có một con đường là phải thắng Sông Lam Nghệ An chiều 22/2 thì mới còn hy vọng. Ngược lại hoà hay thua thì giấc mơ đi đến vòng chung kết sẽ xa vời.

Trên sân Hàm Rồng ở bảng C chứng kiến sự vùi dập của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trước Bình Định 6 bàn không gỡ. Phú Yên cũng cố vị trí thứ hai sau khi thắng Khánh Hòa 3-1. Khó cho Đồng Nai khi họ bất ngờ thua Lâm Đồng 0-2 dù lượt đi từng quật ngã đối phương. Ở bảng này, cơ hội để Phú Yên nối gót đội bóng phố Núi đi dự vòng chung kết là sáng giá nhất.

Không có nhiều bất ngờ ở bảng D khi Becamex Bình Dương, TP.HCM và An Giang cùng tiếp tục chạy đua sau khi thắng 3 đội yếu hơn là Bến Tre, Tây Ninh và Long An. Hiện đội bóng của Huấn luyện viên Wagner Fernando De Oliveira có ưu thế nhất với 14 điểm. Đội TP.HCM của Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Xuân Trúc đang xếp nhì với 12 điểm, còn An Giang của nhà cầm quân Nguyễn Hồ Nhật Tiến xếp thứ ba với 11 điểm.

Từng trận đấu giữa 3 đội này với nhau sẽ quyết định cục diện bảng này. Trong đó trận An Giang gặp Becamex Bình Dương chiều 22/2 trên sân Thành Long sẽ vô cùng nóng bỏng.

T.K