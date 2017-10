Gay cấn ở cả hai bảng

Hôm qua, BTC đã tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho 8 đội bóng tranh tài tại VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên.

Lá thăm không may đưa đội chủ nhà Ninh Thuận rơi vào bảng A tử thần cùng với các đội Sông Lam Nghệ An, Cao su Đồng Tháp, SHB.Đà Nẵng. Sông Lam Nghệ An cùng SHB.Đà Nẵng là 2 đội từng nhiều lần đăng quang giải U.21 Báo Thanh Niên. Đây cũng là 2 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước ở thời điểm hiện tại và có lực lượng đủ sức tranh chấp ngôi vị cao nhất giải đấu năm nay. Ngay cả Cao su Đồng Tháp cũng được đánh giá rất cao sau màn thể hiện ở vòng bảng.

Ở bảng B, đương kim vô địch Nam Định nhỉnh hơn so với 3 đội còn lại là Than Quảng Ninh, Đồng Tâm Long An, Khatoco Khánh Hòa. Giới chuyên môn dự báo cuộc cạnh tranh 2 suất vào bán kết ở bảng này sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.

Hoàng Quỳnh

>> Sôi động ngay từ buổi họp báo

>> Ninh Thuận đã có dàn đèn cho giải U.21

>> Khởi tranh vòng loại bảng C giải U.21 Báo Thanh Niên 2012