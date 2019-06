Gay cấn suất thứ nhì bảng B vòng loại giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên

Bất ngờ đã xảy ra ở bảng B trên sân Kon Tum vào chiều nay 22.6 khi đội Savinest Khánh Hòa do HLV Nguyễn Tý dẫn dắt được coi là yếu hơn U.21 SHB Đà Nẵng với nhiều cầu thủ chất lượng hơn đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Giám sát Lê Ngọc Tư cho biết do trời mưa lớn sân trơn, bóng nặng khiến cho chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng. Còn Giám sát Phạm Chu Thiện khẳng định trong điều kiện thời tiết như thế đội nào sức tốt và biết tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương thì rất dễ ghi bàn.

Savinest Khánh Hòa đã tỏ ra thích nghi với điều kiện thời tiết xấu như thế, cộng thêm HLV Nguyễn Tý chỉ đạo bắt người chặt chẽ, đặc biệt là phải khoá phạm vi hoạt động của Phạm Trọng Hóa, chân sút lợi hại nhất của đội bóng trẻ sông Hàn. Nhờ vậy đội bóng phố biển không những đã làm chủn chân Đà Nẵng mà còn tỏ ra tự tin, mạnh mẽ hơn.

Chân sút Nguyễn Thành Nhân đã chơi nổi bật ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng phố biển Sau khi Trọng Hóa gỡ hòa thì tận dụng sai sót của thủ môn khi bắt bóng vuột ra. ngay lập tức Thành Nhân đã trừng phạt bằng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Savinest Khánh Hòa.

Ban Nguyễn 2 đội Đak Lak và Phù Đổng Bến Tre ngang bằng nhau 3 điểm sau 2 trận

Trong 2 trận còn lại, Đak Lak phải nhờ đến quả phạt đền do Vũ Minh Đức ghi mới thắng Bình Định 1-0. Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quá mạnh so với Phù Đổng Bến Tre nên thắng dễ 4-2 sau khi dẫn trước 3-0 chỉ sau 65 phút. Các bàn thắng do Nguyễn Trung Học ghi 2 bàn và Trần Văn Công cùng bàn đá phản của Đoàn Ngọc Trượng.

Sau 2 lượt trận bảng B, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 6 điểm dẫn đầu, 4 đội SHB Đà Nẵng, Đak Lak, Phù Đổng Bến Tre va Savinest Khánh Hòa đều cùng 3 điểm bám nhau sát rạt, còn Bình Định 0 điểm đứng cuối.

Cục diện này cho thấy bảng B sẽ còn rất hay và hấp dẫn. 3 lượt trận còn lại của 3 bảng sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 (ngày 4, 7 và 10.9) cũng tại sân Viettel, Kon Tum và Thành Long để xác định 7 chiếc vé dự VCK cùng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.