Ghế nóng ở điểm nóng

Một Đặng Trần Chỉnh mới

3 tuần trước đây, lãnh đạo đội Becamex Bình Dương bất ngờ đưa Đặng Trần Chỉnh đang làm GĐKT của đội hạng nhất TDC Bình Dương lên đội một với chức danh GĐKT kiêm trợ lý HLV. Dù đó chỉ là sự bổ sung để tăng thêm hiệu quả cho công tác huấn luyện và chỉ đạo trận đấu, nhưng hầu như trong giới ai cũng biết đó là cách dọn đường để “tướng” Chỉnh sẽ thay “tướng” Mai Đức Chung. Nguyên GĐKT CLB Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh đã nói ngay từ khi có chuyện tăng cường này: “Trước sau gì rồi Chỉnh cũng thay Chung. Kinh nghiệm bản thân tôi khi được bầu Đức giao chức GĐKT là dù tôi luôn tế nhị khi hợp tác trong công việc với các HLV người Thái, nhưng không thể không tránh khỏi đụng chạm. Nếu va chạm xảy ra thì hoặc HLV trưởng hoặc GĐKT phải ra đi. Thường thì phần bất lợi thuộc về người cầm quân trực tiếp vì thành tích đội sa sút hay chơi không tốt thì đâu có ai trách GĐKT mà chỉ chăm chăm vào HLV trưởng. Nếu điều đó xảy ra thì chính GĐKT là người ngồi vào ghế “nóng” của HLV trưởng. Cho nên với tôi, rút lui trước mùa này là cách tránh khỏi những va vấp không hay. Tôi biết anh Chung rất khó xử, thậm chí khó làm khi đón nhận tin Chỉnh ngồi vào ghế GĐKT. Đó chẳng khác nào là cách giám sát và gây sức ép dữ dội với HLV trưởng. Động thái “cài người” đó chỉ cần thêm một giọt nước là tràn ly”. Lời giải thích khi đó của ông Vinh cuối cùng lại trở thành sự thật.

Ngồi vào ghế “nóng”, Đặng Trần Chỉnh nói ông hơi bất ngờ vì ông tin mình chỉ là trợ lý cho HLV Mai Đức Chung đến hết giải, sau đó sẽ trở lại đội TDC Bình Dương. Nhưng bản thân ông cũng thừa hiểu công việc của mình khi gia nhập đội Becamex Bình Dương từ cách đây 2 năm không phải là GĐKT hay chỉ đơn thuần trông coi tuyến trẻ. Bình Dương đưa Đặng Trần Chỉnh về là không muốn để phí phạm chất xám của một nhà cầm quân trực tiếp rất am hiểu nội tình bóng đá VN và những ngóc ngách của các cầu thủ, mà đây chính là động thái chuẩn bị nhằm thay HLV Lê Thụy Hải sau mùa giải 2008. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, Chỉnh “né” được một thời gian. Cách “núp gió” đó thực ra chỉ là một dạng chờ thời vì Chỉnh từng tâm sự: “Lãnh đạo Bình Dương đối xử rất chí tình với tôi nhưng ngoài lý do sức khỏe thời điểm đó không tốt, tôi cảm thấy vẫn chưa hiểu hết vùng đất này nên phải có thời gian tìm hiểu và quan trọng là phải thấm sâu vào lòng người rồi từ đó mới hy vọng trụ vững”. Phương pháp tiếp cận khôn ngoan này đã từng bước đưa ông trở lại vũ đài sân cỏ một cách mạnh mẽ, khác hẳn một Đặng Trần Chỉnh xốc nổi ở TMN-CSG trước đây.

Đặng Trần Chỉnh nói: “Nghề HLV mang lại cho tôi quyền lợi thì cũng đồng thời mang tới những rủi ro. Vinh quang và cay đắng luôn gắn liền với nhau, bởi lớn thuyền thì lớn sóng. Nhưng tôi tin là sau một thời gian nắm bắt tình hình, tôi sẽ đứng được. Tôi luôn xác định một khi đã ra biển lớn thì bằng mọi khả năng phải vững tay chèo để giữ cho con thuyền không bị đắm. Có thể có lúc nó bị chòng chành, có lúc rơi vào vùng xoáy, nhưng thuyền trưởng phải làm sao cho nó đi đúng hướng và về đích an toàn. Nói thế để thấy ngoài yếu tố chuyên môn thì để vận hành một đội bóng đi lên, yếu tố tâm lý rất quan trọng. Hiểu được cầu thủ và làm sao để gắn kết tất cả lại với nhau không đơn giản. Nhưng với tôi càng nhiều áp lực tôi càng phải cố gắng để khẳng định mình”.

Tự tin là vậy, nhưng khi được hỏi liệu câu nói trước đây của ông “ghế HLV có 4 chân mà cầu thủ giữ hết 3” có còn phù hợp khi ông về Bình Dương, “tướng” Chỉnh chỉ cười: “Dù bóng đá mỗi thời mỗi khác, nhưng điều đó vẫn đúng trong mọi hoàn cảnh. Số phận HLV đúng là tùy thuộc vào việc chơi hay hay chơi dở của cầu thủ. HLV lên đấu pháp, xây dựng chiến thuật, đề ra chiến lược, sử dụng liệu pháp tâm lý để kích tinh thần. Nhưng cầu thủ thương mình hay không mới quan trọng. Nếu cùng nhìn một hướng thì ổn, nhưng chỉ cần chệch một chút thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Thế nên bóng đá VN dù có chuyên nghiệp cách mấy thì cái tình vẫn luôn tồn tại, nhiều lúc góp phần quyết định sự thành bại của công việc HLV”.

Mai Đức Chung rút khỏi XMHP

Bị Becamex Bình Dương sa thải là một nỗi đau của “tướng” Chung. Ông từng tâm sự: “Khi nhận lời về vùng đất Đông Nam Bộ này, tôi ấp ủ nhiều tham vọng. Dù tôi biết làm CLB khó hơn rất nhiều khi làm đội tuyển nữ hay U.23, nhưng tôi vẫn nghĩ mình thích hợp với bóng đá đẹp và thực dụng, mà Bình Dương chính là môi trường lý tưởng”. Nhưng những gì ông tâm huyết khi về đất Thủ Dầu Một giờ đây đã tan thành mây khói. Dù vậy, ông Chung vẫn không một lời oán trách: “V-League diễn ra ngày càng khắc nghiệt thì chuyện sát tướng cũng là bình thường. Tôi không nghĩ mình không phù hợp với Bình Dương, mà cái chính là tôi chưa đủ thời gian để bôi trơn cho cỗ máy đang bắt đầu nặng nề vì tuổi tác và quá tải khi chinh chiến trên nhiều mặt trận. Lãnh đạo Bình Dương rất tốt, nhưng bắt họ kiên nhẫn chờ thời gian để có những thay đổi lớn thì rất khó. Hơn nữa thành tích thì ai chẳng cần, nên tôi ra đi dù rất đau nhưng phải chấp nhận”.

Có lẽ chính vì thái độ bộc trực và phương pháp cần mẫn, chịu khó của một nhà sư phạm đúng nghĩa nên HLV Mai Đức Chung không bị rơi vào cảnh thất nghiệp. Rất nhanh sau khi rời Bình Dương, ông đã được XMHP mời. Ban đầu ông Chung nói: “Tôi tin sẽ hợp tác tốt với HLV Vương Tiến Dũng từ nay đến hết mùa giải để đưa XMHP đi lên”. Nhưng sự đời không thể nói trước, nhất là khi cách làm của XMHP không khác gì Bình Dương, nghĩa là sẵn sàng thay tướng nếu phong độ của đội bóng đi xuống. Mà phong độ hiện nay của XMHP đúng là rất phập phù, trận hay trận dở, nói chung là không đều, có lúc bùng nổ với mãnh lực tuyệt vời từ Leandro, nhưng cũng có lúc chơi chán ngắt và thô bạo như trận thua Hà Nội T&T hai tuần trước đó. Có lần chính Chủ tịch CLB XMHP Lê Văn Thành đã nói: “Chúng tôi không tiếc tiền của đầu tư, nhưng đúng là kết quả thi đấu của đội chưa thực sự đáp ứng mong đợi”. Nói thế để thấy việc ông Chung được XMHP tậu về không phải chỉ là bố trí cho có “tụ”.

Có lẽ cũng tiên lượng được điều này nên chỉ vừa ký hợp đồng vào ngày 16.4 thì chiều qua, ông Chung đã xin rút lui. Ông cho biết: “Tôi buộc lòng phải đơn phương hủy hợp đồng. Trước khi ký, tôi đã đọc rất kỹ nội dung bản hợp đồng và trong đó, tôi sẽ giữ chức GĐKT kiêm trợ lý HLV trưởng. Vì thấy không ổn với chi tiết: CLB có quyền điều chỉnh công tác cho GĐKT khi cần thiết, tôi đã đề nghị Chủ tịch CLB Lê Văn Thành nên thay đổi là nếu điều chỉnh phải có sự thỏa thuận của tôi. Lãnh đạo CLB đã đồng ý. Nhưng chiều qua tôi được biết, khi tôi chính thức nhận nhiệm vụ tại XMHP, có thể CLB sẽ chấm dứt hợp đồng với anh Dũng và để tôi lên thay. Quan điểm của tôi rất rõ ràng: Tôi chỉ đồng ý về XMHP với mục đích chung tay với HLV Vương Tiến Dũng để phát triển CLB. Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ trở thành người trám chỗ anh Dũng. Tôi vừa từ Bình Dương ra đi với tư thế người bị trám chỗ bởi chính trợ lý của mình. Giờ tôi không thể làm điều đó với người khác. Nếu tôi đồng ý thay anh Dũng, dư luận và báo chí sẽ đánh giá về tôi thế nào? Lương tâm của tôi không cho phép hành động như vậy. Tôi đã chủ động nói chuyện với Chủ tịch CLB và đã được đồng ý cho chấm dứt hợp đồng. Cũng rất may, hợp đồng chưa có dấu đỏ và tôi chưa lĩnh lương nên không phải đền bù hợp đồng”.

Như vậy có thể thấy, chiếc ghế GĐKT ở XMHP “nóng” hơn bao giờ hết. Và việc ông Chung nhanh chóng rút lui cũng có thể hiểu ông không muốn bị rơi vào vòng xoáy của cuộc chơi đầy khắc nghiệt này một lần nữa.

