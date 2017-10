Ghi bàn vào lưới Malaysia: Câu trả lời tuyệt vời của Hoàng bò!

[VIDEO]: TRỌNG HOÀNG: 'BÀN THẮNG VÀO LƯỚI MALAYSIA GIÚP TÔI GIẢI TỎA TÂM LÝ'

- Thực hiện: Trần Tuấn Anh

Nhưng cho đến thời điểm này, sau hai trận thắng của đội tuyển Việt Nam, Hoàng đã chơi hay dở thế nào, thi đấu lăn xả (để không bị “mai một” cái biệt danh quen thuộc là… Hoàng bò) ra sao và hiệu quả ở mức độ cao thấp nhường nào, có lẽ thực tế đã trả lời tất cả.

Không bị dính thị phi ở cuộc sống đời thường như đồng đội cũ Công Vinh, Hoàng lại là một “ca” khác, anh hay bị chỉ trích vì... khỏe quá, bởi trong con mắt của nhiều người, đôi khi khỏe không đi liền với khéo. “Ôi, “thằng” Hoàng “bò” ấy á, chỉ chạy như… trâu chứ chả tinh tế, chả hoa mỹ, chả kỹ thuật gì cả. Chả hiểu ông Thắng giữ Hoàng làm gì cơ chứ”.

Để rồi sau khi nhận đường chuyền dài của Xuân Trường, Hoàng chỉnh hai nhịp và chuyền tiếp cho Công Vinh, rồi đội trưởng đội tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar ở trận đấu đầu tiên. Để đích thân Hoàng ghi bàn duy nhất ở trận thắng Malaysia giữa cái nóng như thiêu như đốt.



[VIDEO]: BÀN THẮNG CỦA TRỌNG HOÀNG VÀO LƯỚI MALAYSIA

Phút 80, Hoàng ngoặt bóng hạ hậu vệ đối phương ở cánh phải rồi tiếp tục uốn éo cái người để đưa bóng qua bốn cầu thủ Mã khác và sút nhẹ nhàng. Bóng trôi sệt sệt vào góc trái khung thành, không căng lắm nhưng cũng đủ khiến mành lưới phía trong rung lên bần bật.

Hoàng không thực hiện hành động đang thành “mốt” của bóng đá thế giới là đứng im thin thít theo style “thử thách ma nơ canh” mà ăn mừng theo style cổ điển: Giang hay tay chạy như bay ra đường biên. Nhưng dẫu ăn mừng theo trào lưu như Văn Quyết, ăn mừng đến mức rơi cả băng đội trưởng như Công Vinh hay kiểu cũ rích như Trọng Hoàng, thì người xem cũng thấy sướng cái đã!

Thế nhưng mà của đáng tội, đáng lẽ, ở hiệp 1, Hoàng đã có thể sớm có bàn thắng cho riêng mình rồi. Ví dụ, một lần Xuân Trường chuyền cũng như đặt cho Hoàng, lúc này Hoàng không đứng ở cánh phải mà ở vị trí thuận tiện hơn nhiều là thẳng trước cầu môn. Nhưng chậm hơn hậu vệ Mã một nhịp nên không kịp xử lý bóng. Hay một số tình huống khác, Hoàng chạy hùng hục và có dấu hiệu mất sức nên đôi lần bị lảo đảo trước khung thành dù bóng đã đến chân.

Thế là trên Facebook lại “rả rích” tiếng chê, chê Hoàng, chê HLV của Hoàng, chê đồng đội của Hoàng, nói chung là chê và chê. Thú thật, khi ấy, tôi đã nghĩ, thể nào sang hiệp 2, Hoàng cũng bị thay ra. Nhưng may mắn thay, thế trận của đội tuyển Việt Nam có nhiều đổi khác do thay người, nhưng không phải do thay Hoàng.

Công Phượng, Thành Lương vào sân, trám chỗ cho Văn Quyết và Thanh Trung. Hai nhân vật vào sân từ ghế dự bị chưa bao giờ bị ca cẩm vì thiếu độ khéo cả. Và thế là hàng phòng ngự Malaysia đang bị rơi vào trạng thái mất quá nhiều sức (một phần do thời tiết) đã có phần bị rối loạn. Nhưng bàn thắng lại đến từ người cứ bị coi là ít khéo nhất đội. Xem lại diễn biến dẫn đến bàn thắng ấy càng phục tài sử dụng người và điều chỉnh chiến thuật của HLV Hữu Thắng. Một loạt những pha đập nhả từ trái vào giữa rồi sang phải và kết thúc là một chiến công hoàn hảo.

In đậm dấu ấn tập thể, dấu ấn cá nhân. Trong bóng đá, đòi hỏi gì hơn thế!

Lan Phương