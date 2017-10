Gia đình trung vệ U.20 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh mong con lập công

Ở trận ra quân gặp New Zealand, Tấn Sinh ra sân trong đội hình xuất phát cùng với Đình Trọng tạo nên bộ đôi trung vệ chắc chắn cho U.20 Việt Nam. Trước các cầu thủ có thể hình to cao bên phía New Zealand, cả Tấn Sinh cũng như Đình Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi khóa chặt được toàn bộ những "ngòi nổ" phía đối thủ.

Ông Huỳnh Tấn Dưỡng, bố ruột của Tấn Sinh nhớ như in: "Thật sự cảm giác của cả gia đình chúng tôi bây giờ rất khó diễn tả lắm, chỉ có thể dùng hai từ hạnh phúc thôi, cả gia đình tôi cùng bà con nơi đây rất vui với kết quả mà Sinh và đồng đội bước đầu đã gặt hái được. Phải lâu lắm rồi ở đây mới có người con được cùng đồng đội đại diện cho Việt Nam đi tham dự giải đấu mang tầm quốc tế, nên bà con vui lắm. Hôm đó (tức ngày U.20 Việt Nam đá trận khai mạc với New Zealand) cả xóm đi làm về lúc 17 giờ là tập trung đông đủ lại với nhau để xem và cổ vũ cho Sinh. Chứng kiến những cú tắc bóng hay cản phá của Sinh quá điêu luyện khiến anh em quanh vùng phấn khởi quá...".

"Bây giờ chúng tôi luôn theo dõi Sinh từ xa, luôn ủng hộ Sinh và toàn đội trong mọi hoàn cảnh, qua màn ảnh nhỏ, mỗi lúc con và đồng đội ra sân tôi đều sẽ dõi theo và cổ vũ hết mình. Cả nhà đều mong con sớm lập công lớn, phải nhanh chóng đưa bóng vào lưới đối thủ", ông Dưỡng bộc bạch.

Trận tiếp theo U.20 Việt Nam sẽ gặp ứng cử viên vô địch Pháp, một đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng đấu. Bố của Tấn Sinh nói: "Pháp mạnh hơn New Zealand. Nhưng trái bóng hình tròn và nếu tôi đoán U.20 Việt Nam sẽ bảo vệ sạch lưới trước đội Pháp thì sẽ ít ai đồng tình, thậm chí cho rằng tôi quá tự tin, nhưng tôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với các chàng trai trẻ của đội tuyển chúng ta khi mọi người cùng quyết tâm".

Cùng quan điểm với bố Tấn Sinh, một người thầy đã góp phần đưa Tấn Sinh thi đấu trở thành thành cầu thủ chuyên nghiệp (ông muốn giấu tên) cũng có nhận xét về cậu học trò nhỏ: "Tấn Sinh là cầu thủ có tư duy và sự cầu tiến tốt, nhờ lợi thế về thể hình mà em không gặp khó khăn mấy trong tranh chấp bóng bổng. Hơn thế lứa U.20 lần này rất may mắn khi các em có được thể lực tốt, đồng đều và được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn, một HLV có chuyên môn vững vàng...".

Khi được hỏi, nếu được gửi một lời đến cá nhân Huỳnh Tấn Sinh và đồng đội, ông Huỳnh Tấn Dưỡng cùng người thầy của Sinh đều cùng mong muốn chàng trai Quảng Nam cố gắng thể hiện bản chất kiên cường của người con xứ Quảng trên sân cỏ. "Hãy cố gắng hết mình, cùng đồng đội thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo vì người hâm mộ Việt Nam, gia đình sẽ luôn ở bên và cổ vũ hết mình cho con và đồng đội, hãy cố lên để mang vinh quang về cho tổ quốc", ông Tấn Dưỡng nói.

Lê Toàn