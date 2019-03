Gia Lai sẵn sàng khai hội bóng đá trẻ

Một lần nữa Pleiku lại trở thành điểm hẹn của bóng đá trẻ. Không biết bao nhiêu lần tỉnh Gia Lai nói chung và CLB HAGL rất nhiệt tình nhận tổ chức sân chơi cho hai giải U.21 và U.19 cả quốc gia lẫn quốc tế. 15 năm trước (năm 2004), ngành TDTT Gia Lai, bầu Đức và người hâm mộ phố núi lần đầu tiên đón U.21 Báo Thanh Niên hồ hởi bao nhiêu thì giờ đây khi 8 đội bóng trẻ về dự vòng chung kết (VCK) giải U.19 quốc gia do Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức từ ngày 8 - 17.3 tới, không khí vẫn rộn ràng, sôi nổi và hào hứng bấy nhiêu.

Giám đốc đối ngoại CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh nói: “Chúng tôi mong lắm ngày hội U.19 vì ban tổ chức đã thông tin quá đầy đủ về lực lượng các đội bóng đến Pleiku lần này, cũng như tuyên truyền đậm nét từ vòng loại đầy gay cấn. Nét mới lớn nhất mà năm nay mọi người chờ đợi là tìm ra những tài năng tương lai chỉ mới 17 - 18 tuổi (vì U.19 năm nay quy định cầu thủ phải từ 18 tuổi trở lại, tức sinh từ năm 2001 về sau - PV), xem ai là những nhân tố đủ sức mang lại triển vọng kế thừa cho những thành quả mà bóng đá VN gặt hái được trong năm qua. VCK lần này hứa hẹn rất hay vì hầu hết lò đào tạo trẻ xuất sắc đều có mặt như: Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, An Giang... Và cả HAGL chúng tôi cũng mong đợi cuộc so tài hấp dẫn này”.

Có mặt tại Pleiku dự họp báo và bốc thăm lịch thi đấu, Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết VFF rất tự hào khi hợp tác tốt với Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và Báo Thanh Niên hằng năm tổ chức đều đặn 2 giải U.19 và U.21. Không chỉ là sân chơi thẩm định tài năng trẻ hiệu quả mà từng giải đấu còn góp phần quan trọng phát hiện ra một lớp kế thừa mới cho bóng đá VN. Hơn nữa các đội bóng, cầu thủ trẻ đến với giải U.19 hay U.21 đều cảm thấy phấn chấn và có trách nhiệm với một sân chơi xanh, sạch, đẹp luôn mang lại những trận cầu hay, cống hiến và cảm xúc. Với không khí hừng hực bóng đá trẻ ở Gia Lai, tin rằng vòng chung kết lần này sẽ đầy hứa hẹn”.

10 giờ hôm nay 7.3 tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, ban tổ chức sẽ tiến hành họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải U.19 với sự tham dự của HLV 8 đội bóng, lực lượng giám sát, trọng tài, ban tổ chức địa phương, các nhà tài trợ cùng đông đảo phóng viên. VCK giải bóng đá U.19 quốc gia 2019 có 15 trận đấu. 4 trận gồm khai mạc (17 giờ 15 ngày 8.3), 2 trận bán kết (15 giờ và 17 giờ 30 ngày 15.3), trận chung kết và lễ trao thưởng (16 giờ ngày 17.3) sẽ được Đài PT-TH Gia Lai, HTV Thể thao, SCTV trực tiếp. 9/11 trận còn lại (trừ 2 trận cùng giờ ở sân Hàm Rồng) sẽ được truyền hình Báo Thanh Niên trực tiếp đầy đủ. Toàn bộ khán đài sân Pleiku sẽ mở cửa đón khán giả vào xem.

Quốc Việt, Đăng Khoa