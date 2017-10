 Gia Lai sớm chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế

Sau thành công của giải U.21 quốc tế năm 2011 với trận chung kết chật ken người hâm mộ (gần 15.000 khán giả trong khi sức chứa của sân chỉ khoảng 9.000 người), Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần bóng đá (CTCPBĐ) HAGL đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 6 năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 21.10.



Khán giả trên sân Pleiku tại giải U.21 quốc tế 2011 - Ảnh: Khả Hòa

Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh, cho biết việc Gia Lai tiếp tục đăng cai giải là do sự quan tâm sát sao và tình cảm nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân địa phương đối với giải U.21 quốc tế. BTC địa phương đánh giá rất cao vai trò của Báo Thanh Niên, Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và LĐBĐVN trong việc tổ chức giải, xem đây là một giải đấu được tổ chức hết sức chuyên nghiệp, công tác truyền thông rất tốt và là sân chơi bổ ích cho cầu thủ trẻ VN. Còn ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn HAGL, cho biết việc HAGL nhận đăng cai giải U.21 quốc tế không chỉ do giải đấu luôn diễn ra sôi nổi, hào hứng, có chất lượng chuyên môn tốt mà ở giải này, mọi người luôn tìm thấy nhiệt huyết dữ dội của những người làm bóng đá VN.

So với năm rồi, phía Gia Lai đã sớm có phương án phối hợp với BTC giải tổ chức tốt ngày hội lớn của bóng đá trẻ này. Trong cuộc làm việc với đại diện Báo Thanh Niên và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên vào hôm qua, ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó giám đốc Sở - khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để BTC quảng bá, tuyên truyền về giải tại Gia Lai; đặc biệt rút kinh nghiệm tình trạng khán giả quá đông năm rồi, BTC địa phương sẽ làm việc chặt chẽ với phía công an để đảm bảo an ninh sân bãi, an toàn cho các trận đấu và các thành viên tham dự giải. Ông Huỳnh Mau, Giám đốc điều hành CTCPBĐ HAGL, cho biết vài thiếu sót của giải U.21 năm rồi sẽ có phương án khắc phục, ví dụ như đèn trên sân sẽ tăng cường thêm độ sáng, thuê hoặc lắp bảng điện tử báo kết quả, lắp đặt thêm bàn cho khu vực báo chí, cải tạo thêm các phòng chức năng tại sân Pleiku, chỉnh trang khu vực thay đồ ở sân tập Hàm Rồng, bố trí thêm an ninh ở các khu vực trên sân... Bà Đoàn Thị Nguyên Nguyên, Giám đốc khách sạn HAGL, nơi đặt bản doanh tập trung các đội bóng và khách mời, cũng đã lên đề án cung cấp gần 90 phòng cho 5 đội quốc tế, giám sát trọng tài, các khách mời và một số thành viên chủ chốt của BTC, bố trí ăn với khẩu phần tăng cao cho các đội, bố trí phòng họp kỹ thuật vào 14 giờ ngày 10.10, họp báo với 120 người vào 16 giờ ngày 10.10, tiệc gala dinner với 250 người vào 18 giờ ngày 17.10. Đội U.21 VN sẽ ăn ở tại Khu tập luyện Hàm Rồng, các lực lựơng báo chí, truyền hình sẽ ở tại khách sạn Tre Xanh.

Một nét thay đổi của giải năm nay là BTC sẽ điều chỉnh lịch thi đấu mỗi ngày một trận thay vì ngày 2 trận như trước và thi đấu liên tục từ 17 giờ. Một số ca sĩ nổi tiếng từ TP.HCM cùng ca sĩ đoàn nghệ thuật Đam San sẽ trình diễn trong lễ khai mạc ngày 11.10 và bế mạc ngày 21.10.2012.

Q.T

>> Ninh Thuận làm lại từ U.21

>> Malaysia dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012

>> Iran tiếp tục dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

>> Thái Lan, Malaysia tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012