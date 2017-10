Giấc mơ của 3 tài năng bóng đá Việt

Từ trái sang: Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thái Sung, Ma Văn Tuấn - Ảnh: Khả Hòa

Đặng Anh Tuấn (15 tuổi): Hy vọng sẽ “trụ” lại Học viện Aspire

Cao ráo, tính tình vui vẻ, hiền hòa - đó là cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với Đặng Anh Tuấn, chàng trai đến từ sông Hàn, hiện là thủ quân tuyển U.16 VN và là niềm hy vọng lớn nhất trong số 3 thí sinh VN đến thi tài vòng chung kết thế giới tại Qatar.

Tuấn cho biết: “Em bắt đầu thi đấu cho đội học sinh quận Sơn Trà năm 10 tuổi, sau đó vào trường năng khiếu bóng đá từ năm 11 tuổi, được thầy Hà Xá huấn luyện, rồi đến một số thầy khác và hiện nay là thầy Võ Phước. Từ nhỏ, em đã thích chơi vị trí tiền vệ trung tâm vì cảm nhận mình có khả năng lên công về thủ tốt và có tầm bao quát ở khu vực giữa sân. Vì thế khi vào trường năng khiếu, được bố trí chơi ở vai sở trường này, càng ngày em càng thấy mình thích nghi nhanh và chơi cũng không đến nỗi nào. Khi chương trình Football Dreams tuyển sinh, em mạnh dạn đăng ký dự thi và không ngờ mình trở thành một trong 3 cầu thủ tốt nhất được chọn lựa. Lúc đó việc tuyển lựa rất gắt gao. Em còn nhớ là ngoài các bài kiểm tra thể lực, từng động tác kỹ thuật thì chủ yếu vẫn là thi đấu 6 chống 6 , 7 chống 7 hoặc 11 người để các HLV nước ngoài nhìn tố chất cũng như tư duy chiến thuật, từ đó biết được điểm mạnh - yếu của từng người. Em may mắn không mắc nhiều khuyết điểm, nên lọt vào mắt các thầy. Lần này đi Qatar tranh vòng chung kết thế giới, em cũng hồi hộp lắm. Bởi việc thi thố với hơn 40 thí sinh khác để lọt vào số 20 người cuối được chọn để đào tạo nâng cao sẽ chẳng hề dễ dàng. Thử thách sẽ tăng gấp bội vì phải so tài với các đối thủ có thể hình to cao đến từ Nam Mỹ hay châu Phi. Tuy nhiên, cầu thủ VN vẫn có sự khéo léo cần thiết và tụi em sẽ cố gắng phát huy tối đa điểm mạnh này. Là một tiền vệ giữa - là đá trụ, nên em rất hy vọng sẽ “trụ” lại được ở Học viện Aspire”.

Nguyễn Thái Sung (15 tuổi): Mong sung sức đến giờ chót

Cũng là thành viên đội tuyển U.16 VN và cũng đến từ Đà Nẵng, tiền vệ cánh Thái Sung được HLV trưởng tuyển U.16 VN Hoàng Văn Phúc đánh giá cao ở khả năng bứt phá, chạy đoạn ngắn và kỹ thuật dẫn bóng qua người rất gọn gàng. Sung nhớ lại: “Tại vòng loại giải U.16 châu Á, có trận em được đá chính, có trận đá dự bị. Nhưng mỗi khi vào sân, em đều chơi rất “sung”, như trận thắng Thái Lan. Sau đó trong chuyến đi cùng U.16 VN sang Qatar hồi tháng 12 vừa rồi, em được đá chính cả hai trận gặp đội tuyển Học viện Aspire. Tuy cả hai trận chúng em đều thua sát nút 1-2 và 1-3, nhưng em cảm nhận việc thi thố tài năng với các cầu thủ đang là học viên chính thức của học viện không quá khó khăn. Lúc đó Đặng Anh Tuấn không may bị chấn thương không thi đấu, còn em thì cố gắng hết mình, luôn nhớ lại những pha đi bóng lắt léo và bứt phá thật nhanh của anh Huỳnh Quốc Anh để vận dụng một cách sáng tạo. Em còn nhớ khi đối mặt với một cầu thủ có thể hình lý tưởng đến từ Uruguay, em đã tập trung rất cao bằng sự tự tin để vượt qua đối thủ. Em hiểu “cuộc chiến” tại vòng chung kết thế giới sắp tới tại Qatar sẽ không hề đơn giản. Nghe nói lịch tập luyện và kiểm tra tại Học viện Aspire kéo dài gần 1 tháng, đến 12.2 (tức 29.12 âm lịch) mới kết thúc, nên đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm rất cao của từng cầu thủ. Do vậy, em chỉ mong mình luôn sung sức đến giờ chót để không bị “lỡ tàu”. Còn nếu không đạt, em sẽ xem đó như bài học kinh nghiệm quý giá để sau này nỗ lực hơn”.

Ma Văn Tuấn (16 tuổi): Tập trung luyện tập để biến ước mơ thành hiện thực

So với 2 đồng đội, Ma Văn Tuấn lộ rõ trên khuôn mặt, giọng nói và cách biểu cảm là một cầu thủ người dân tộc. Tuấn kể: “Em là người dân tộc Tày, sinh ở Tuyên Quang, ham đá bóng lắm, chưa bao giờ em bỏ trận đá phủi nào. Từ nhỏ, em chỉ mong mình trở thành một cầu thủ được đào tạo tốt để sau này có thể tự nuôi sống mình và giúp đỡ phần nào cho gia đình. Vì vậy em cố gắng tập luyện từ Tuyên Quang cho đến khi chuyển vào Đà Nẵng. Khi nghe tin mình là một trong 3 cầu thủ được chọn đi Qatar, em mừng muốn khóc, bởi giấc mơ đã thành hiện thực. Giờ đây được “so tài” cùng hơn 40 học viên khác trên thế giới, em rất háo hức và chỉ mong sao mình thể hiện được chút gì đó để ghi lại dấu ấn của một cầu thủ Việt trên đất Doha với vị trí tiền vệ trung tâm. Dù chặng đường phía trước sẽ nhiều chông gai và cuộc sát hạch sẽ cực kỳ gay go bởi các cầu thủ Đông Nam Á không mấy thuận lợi trong việc tranh chấp bóng với các đối thủ đến từ Nam Mỹ, châu Phi, nhưng em tin chúng em sẽ thể hiện tốt hơn những đồng đội đã từng đi Qatar khóa trước. Trong ngày sinh nhật mới đây của mình (15.1), em tự hứa nhất định sẽ cùng Anh Tuấn và Thái Sung tập trung luyện tập thật tốt để biến giấc mơ được đào tạo lâu dài tại Học viện Aspire thành hiện thực”.

HLV Võ Phước: Cả 3 đều có hy vọng Tôi đã theo dõi và huấn luyện các em từ vài năm qua và nhận thấy rằng cả 3 đều có nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt, có tố chất nhanh nhẹn và sự dẻo dai cần có của một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ. Các em lại đang được đào tạo tốt ở Trung tâm bóng đá trẻ Đà Nẵng nên nền tảng thể lực cũng như khả năng quan sát, di chuyển đều từng bước được nâng lên. Thêm vào đó, Anh Tuấn và Thái Sung lại đang là thành viên của đội tuyển U.16 quốc gia nên có thuận lợi được cọ xát trận mạc và trui rèn kinh nghiệm thi đấu khá nhiều. Theo tôi, cả 3 em đều có hy vọng và nếu tâm lý tốt, thể lực đảm bảo cho cuộc kiểm tra gắt gao đến phút chót thì chúng ta vẫn có cơ hội lọt trong danh sách 20 cầu thủ cuối cùng được đào tạo tại Học viện Aspire.

* Đặng Anh Tuấn sinh ngày 1.8.1994 tại Đà Nẵng, cao 1m70, nặng 59 kg, á quân giải U.15 toàn quốc và hiện là đội trưởng tuyển U.16 VN; từng ghi 1 bàn vào lưới Campuchia trong chiến thắng 7-1 của VN tại vòng loại giải U.16 châu Á tại Thái Lan. Tuấn hiện đang học trường THPT Trần Phú, là con út trong gia đình có 3 anh, em trai. Thần tượng của Tuấn ở đội Đà Nẵng là tiền vệ Phan Thanh Hưng, ở đội tuyển VN là Nguyễn Minh Phương, còn trên thế giới là Xavi của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha (tất cả đều đá tiền vệ trung tâm). * Nguyễn Thái Sung sinh ngày 22.9.1994 tại Đà Nẵng, cao 1m 65, nặng 57 kg, hiện đang học tại trường THPT Nguyễn Hiền, là con út trong gia đình có 3 chị em, thuận chân trái, sở trường đá tiền vệ phải. Thần tượng của Sung ở đội Đà Nẵng lẫn tuyển VN trước đây đều là tiền vệ Huỳnh Quốc Anh. Còn trên thế giới là Lionel Messi của Barcelona và tuyển Argentina. * Ma Văn Tuấn sinh ngày 15.1.1994 tại Tuyên Quang, người dân tộc Tày, cao 1m66, nặng 54 kg, sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm, thuận chân trái, học 1 năm ở trường Năng khiếu Tuyên Quang sau đó chuyển về đào tạo tại Đà Nẵng từ năm 11 tuổi. Thần tượng của Tuấn là ngôi sao Ronaldinho của AC Milan và tuyển Brazil.

Quang Tuyến