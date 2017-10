Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN 2012

Chào mừng 67 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (CAND) VN và 45 năm ngày thành lập Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời để tăng cường quan hệ hợp tác giữa CAND VN với công an, cảnh sát các nước khối ASEAN, Bộ Công an phối hợp với LĐBĐVN (VFF) tổ chức Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng Cúp Eximbank 2012.

Chào mừng 67 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (CAND) VN và 45 năm ngày thành lập Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời để tăng cường quan hệ hợp tác giữa CAND VN với công an, cảnh sát các nước khối ASEAN, Bộ Công an phối hợp với LĐBĐVN (VFF) tổ chức Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng Cúp Eximbank 2012. Giải sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 22-30.8 với 5 đội tham dự là chủ nhà VN, Campuchia, Lào, Thái Lan và Úc sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn đội vô địch. Lực lượng nòng cốt của VN là đội bóng đá Công an Nhân dân vừa tranh tài ở giải hạng nhì quốc gia. Ngoài ra, đội sẽ được tăng cường các cựu cầu thủ từng thi đấu trong các đội bóng ngành công an trước đây như thủ môn Đặng Tuấn Điệp, Lê Anh Dũng, Lưu Thanh Châu, Trịnh Quốc Khánh... Ở giải lần trước năm 2007, đội CAND VN đã đoạt chức vô địch. Tổng giải thưởng hơn 400 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ được thưởng 150 triệu đồng. Q.H