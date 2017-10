Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2012: Báo Thanh Niên thắng đương kim vô địch 

Sáng qua, trên sân Tao Đàn khai mạc giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2012 Cúp Thái Sơn Nam với 16 đội tham dự đều ra quân. Bất ngờ đầu tiên xảy ra ở bảng D khi đương kim vô địch Báo Công An TP.HCM thúc thủ trước đội Báo Thanh Niên với tỷ số 3-4.

Trong hiệp 1, đội Báo Thanh Niên đã vượt lên dẫn trước 3-0 bằng lối chơi nhanh, hợp lý và xử lý tình huống tốt. Sau đó, ở hiệp 2 đội Báo Công An TP.HCM vùng lên dữ dội lần lượt rút ngắn tỷ số 2-3, nhưng ngay lập tức Báo Thanh Niên gia tăng tỷ số lên 4-2. Tiếp đó, Công An TP.HCM rút ngắn còn 3-4. Ở những phút cuối, đương kim vô địch gây sức ép liên tục, nhưng không thể san bằng tỷ số trước sự phòng ngự kiên cường của các cầu thủ Báo Thanh Niên. Chiến thắng này giúp đội Báo Thanh Niên có nhiều cơ hội vào tứ kết khi sáng nay sẽ gặp đội CLB An Ninh của Báo Công An nhân dân (thắng Thời báo kinh tế Sài Gòn 4-1).



Pha tấn công của đội Báo Thanh Niên (phải) trước Báo Công An TP.HCM - Ảnh: Bạch Dương

Các kết quả khác: Báo Tuổi Trẻ thua Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM 1-2, Báo Phụ Nữ hòa AVG 2-2 (bảng A), VTV thua liên quân Báo Thể thao & Văn hóa - VTC 2-7, Báo Khăn quàng đỏ thắng Sài Gòn Tiếp Thị 5-4 (bảng B), HTV thắng Báo Sài Gòn Giải Phóng 6-2, Thông tấn xã VN thắng Báo Pháp Luật 6-1 (bảng C).

T.K

>> Kết thúc Hội thao Thanh Niên - Tuổi Trẻ 2012

>> Thể thao trong nước

>> Giải bóng đá Hội Nhà báo Cúp Thái Sơn Nam: Báo Thanh Niên vào tứ kết