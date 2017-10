Giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013: Chung kết sớm

Đình Bảo khát khao phá lưới Sydney Tiền đạo số 1 tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên Nguyễn Đình Bảo bày tỏ khát khao ghi bàn vào lưới CLB Sydney (Úc), đội bóng được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch, trong trận đối đầu hôm nay. Trong 2 trận thắng của tuyển VN trước Myanmar và Singapore, Đình Bảo chơi rất xông xáo trên hàng công. Cầu thủ đoạt danh hiệu vua phá lưới giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012 nói rằng trong 2 trận đấu vừa qua, anh đã phung phí rất nhiều cơ hội, trong đó một phần là do không gặp may. Vì vậy Đình Bảo cho biết anh quyết tâm “chọc thủng lưới” Sydney trong trận đấu quan trọng hôm nay để tạo hưng phấn cho bản thân và niềm tin nơi đồng đội. Với khả năng tự xoay xở, chớp thời cơ rất tốt, lại thường xuyên tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc, Nguyễn Đình Bảo là sát thủ thật sự trên hàng công của tuyển VN. Nếu năm ngoái anh có sự phối hợp ăn ý với tiền vệ phải Trần Phi Sơn (hiện tập trung cùng tuyển U.23) thì năm nay, Đình Bảo có sự hỗ trợ khá đắc lực từ Cao Xuân Thắng - một tiền vệ phải đa năng khác cũng xuất thân từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Chàng tiền đạo tài hoa xứ Nghệ thổ lộ đây là mùa giải cuối cùng anh khoác áo tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên, do đó anh sẽ nỗ lực hết mình để ghi dấu ấn ở giải đấu này. Hoàng Quỳnh