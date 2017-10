Giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013: Ninh Thuận sẵn sàng

Sau hơn 4 tháng chuẩn bị, đến nay công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng phục vụ cho giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 7 được tổ chức tại Ninh Thuận đã hoàn thành.



Buổi tập của tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên trên sân Phan Rang - Ảnh: Thiện Nhân

Ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng BTC giải địa phương, cho biết ngay sau khi nhận đăng cai tổ chức giải, UBND tỉnh đã quyết liệt triển khai nâng cấp cơ sở vật chất và bố trí nhân lực chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức thành công “bữa tiệc” bóng đá lớn mang tầm quốc tế. Ông Trần Thế Hải, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Thuận, thành viên Ban tổ chức (BTC) địa phương, cũng tự tin: “Đơn vị đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều trận đấu giao hữu quốc tế tại Sân vận động Phan Rang. Đặc biệt, trong năm 2012, chúng tôi đã tổ chức thành công vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên tại Ninh Thuận. Đây là nền tảng để chúng tôi tổ chức tốt một giải đấu mang tầm quốc tế như giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên diễn ra từ ngày 13 - 23.10 tại Ninh Thuận”.

Đáp ứng nhu cầu cho 10.000 khán giả

Theo ông Hải, BTC địa phương đã lắp đặt thêm 636 ghế VIP tại khán đài A1 và mở rộng, lắp đặt mới 7.000 ghế ngồi tại khán đài B, C, D để đáp ứng nhu cầu cho 10.000 khán giả. Ngoài ra, Sân vận động Ninh Thuận cũng đã hoàn thành việc nâng cấp mặt sân cỏ, hệ thống thoát nước, đường piste, các phòng họp chuyên môn, phòng tác nghiệp cho báo chí, đèn điện tử báo tỷ số, cửa thoát hiểm... đảm bảo đúng tiêu chuẩn đối với giải đấu quốc tế. Các sân Nhơn Sơn (H.Ninh Sơn) và Văn Hải (TP.Phan Rang- Tháp Chàm) là nơi được chọn làm sân tập cho các đội bóng cũng đã hoàn thiện công đoạn nâng cấp theo đúng chuẩn quốc tế.Ông Bùi Văn Lộc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Ninh Thuận, cho biết thêm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho giải đến nay đã hoàn tất. Về công tác hậu cần như chỗ ăn ở và đi lại cho các đội bóng tham dự giải đã thống nhất bố trí lưu trú tại khách sạn Long Thuận. Ngoài ra, BTC giải địa phương đã triển khai công tác đảm bảo an ninh, nhân lực y tế, tổ chức in ấn và phát hành vé cho từng trận đấu...Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, khẳng định công tác an ninh trật tự được đặt lên hàng đầu vì U.21 quốc tế Báo Thanh Niên là giải đấu lớn được tổ chức lần đầu tiên tại Ninh Thuận. Ban giám đốc sẽ huy động các lực lượng an ninh, CSGT, 113... trực 24/24 trong các ngày trước, trong và sau giải để đảm bảo an ninh trật tự sân bóng và an toàn cho các cầu thủ của các đội về tham dự giải.Hôm qua, các tuyển thủ U.21 quốc gia Báo Thanh Niên bước vào ngày tập thứ 2 trên Sân vận động Ninh Thuận. HLV trưởng Đinh Văn Dũng cho biết có khá đông người hâm mộ chen chân ngoài hàng rào để xem các tuyển thủ luyện tập nên buổi tập diễn ra rất hứng khởi.

Cũng hôm qua, Ban huấn luyện (BHL) cơ bản xác định được bộ khung trong đội hình chính của tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên. Vua phá lưới giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012 Nguyễn Đình Bảo tiếp tục là lựa chọn số 1 trên hàng công. “Chia lửa” cho Đình Bảo là Nguyễn Văn Thạnh, người đã thi đấu khá tốt trong màu áo SHB.Đà Nẵng ở VCK U.21 quốc gia vừa qua. Hàng tiền vệ luôn là điểm mạnh của tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên trong suốt những mùa giải vừa qua, năm nay không ngoại lệ khi góp mặt bộ ba Cao Xuân Thắng, Hồ Khắc Ngọc, Đỗ Văn Thuận. Sự xuất sắc của Trần Đình Trường lẫn Giang Trần Quách Tân ở vị trí tiền vệ trái khiến BHL đang đắn đo lựa chọn. Trong khi đó, vị trí mà BHL tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên an tâm nhất chính là người trấn giữ khung thành Nguyễn Văn Công. Với kinh nghiệm thi đấu ở V-League trong màu áo Hà Nội T&T cùng màn thể hiện ấn tượng giúp đội nhà đăng quang vòng chung kết, Văn Công làm nản lòng các chân sút và được chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

“Tuyển Sydney đến để vô địch” Hôm qua, tuyển Sydney (Úc) là đội quốc tế đầu tiên có mặt tại Ninh Thuận (ảnh).

Ảnh: Khả Hòa Trao đổi với Thanh Niên, HLV phó Miroslav Vlastelica cho biết: “Năm ngoái, khi đến Việt Nam thi đấu chúng tôi mới vỡ lẽ rằng các đội dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên đều rất mạnh. Do đó, năm nay chúng tôi mang đến đội hình mạnh hơn nhiều, đây là những cầu thủ ở tuyển trẻ chuẩn bị tranh tài ở giải trẻ quốc gia Úc, do đó mục tiêu của Sydney tại giải là đoạt ngôi vô địch”. Đáng chú ý trong đội hình tuyển Sydney có tiền đạo Joshua, người vừa cùng tuyển Úc thua cuộc trước U.19 VN với tỷ số 1-5. Joshua cho biết việc đánh giá không đúng về trình độ tuyển U.19 VN là một trong những nguyên nhân khiến anh cùng các đồng đội bại trận. Vị HLV này nhận định ĐKVĐ Malaysia là đội đáng gờm nhất nếu họ mang sang giải đội hình mạnh như giải năm ngoái. Ông cũng đánh giá cao đội chủ nhà U.21 quốc gia Báo Thanh Niên vốn luôn là ứng viên cho danh hiệu vô địch. Cũng khuya qua, các cầu thủ Myanmar có mặt tại TP.HCM trước khi di chuyển ra Ninh Thuận. Hôm nay, 2 đội còn lại là Malaysia, Singapore cũng đến Ninh Thuận chuẩn bị tranh tài tại giải. G.Lao

Thiện Nhân - Hoàng Quỳnh