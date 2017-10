 Giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2013: Thách thức cho nhà đương kim vô địch

HLV Đinh Văn Dũng: U.21 Sydney là ứng viên số 1

Hôm qua, sau khi chứng kiến các cầu thủ U.21 Sydney (Úc) tập luyện, HLV tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên đánh giá đội bóng này là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch giải U.21 quốc tế năm nay.

“Không chỉ có thể hình cao to vượt trội, các cầu thủ Sydney còn có kỹ thuật xử lý bóng tốt, thể lực sung mãn. Đội bóng này mạnh hơn rất nhiều so với đội hình năm ngoái sang dự giải”, HLV Đinh Văn Dũng nói. Ông Đinh Văn Dũng cũng đánh giá 3 đội còn lại như Myanmar, Malaysia, Singapore là đối thủ vừa tầm với tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên. Do đó ở buổi tập chiều qua, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ luyện bài phòng thủ, phản công để chống lại sức mạnh của các cầu thủ đến từ xứ sở kangaroo. HLV Đinh Văn Dũng cho biết sau 4 buổi tập với tinh thần nghiêm túc, tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên đã định hình được bộ khung cũng như có những giải pháp thay thế, sẵn sàng bước vào tranh tài tại giải.

Nhằm giúp các cầu thủ có tâm lý thoải mái, sáng qua toàn đội được đi siêu thị mua sắm. Đội trưởng Phạm Thế Nhật cho biết những ngày qua tại Ninh Thuận, đội được tạo điều kiện ăn, ở rất tốt. Tuy các đối thủ dự giải năm nay đều mạnh nhưng anh cùng đồng đội sẽ nỗ lực trong các buổi tập còn lại để có được phong độ tốt nhất tại giải nhằm phục vụ người hâm mộ bóng đá Ninh Thuận cũng như cả nước. Tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bảo - vua phá lưới của tuyển U.21 quốc gia Báo Thanh Niên năm ngoái - tự tin cho biết sẽ tận dụng tốt cơ hội mà đồng đội tạo ra để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt cho đội nhà.

10 giờ sáng nay tại khách sạn Long Thuận (Ninh Thuận) sẽ diễn ra buổi họp báo công bố giải.

Hoàng Quỳnh