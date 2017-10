Giải cứu V-League

Than Quảng Ninh và Hùng Vương An Giang từ những đội có nguy cơ bỏ giải đã bất ngờ tự giải cứu vào giờ chót. Và chính 2 chiến thắng thuyết phục trên sân nhà ở trận mở đầu lượt về chiều qua đã giúp V-League trở nên đáng xem hơn.

Qua cơn bĩ cực



An Giang (áo đỏ) đã có chiến thắng đầu tiên ở V-League không chỉ cứu mình mà còn cứu cả BTC và VPF - Ảnh: Dương Thu

Than Quảng Ninh (TQN) một lần nữa chứng tỏ là đội bóng không bị tác động bởi ngoại cảnh khi những rối ren nội bộ chỉ khiến họ chơi tốt hơn mà thôi. Hay nói một cách chính xác thì pha “giải cứu” của lãnh đạo tỉnh đã giúp TQN tạm vượt qua cơn bĩ cực về tiền bạc và với sự cổ vũ của hơn 1 vạn khán giả nhà, đội bóng đất mỏ đã thi đấu lăn xả, tận hiến.

Trong khi đó, tuy đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng chiều qua, Thanh Hóa đã chơi khá bế tắc. Sự bổ sung Hoàng Vissai từ Ninh Bình chưa đem lại hiệu quả như mong muốn trong khi các cá nhân khác đã không tận dụng được tốt cơ hội.

Chơi chặt chẽ, tập trung và biết ghi bàn, dù chỉ một lần duy nhất do công của Uche (phút 32) nhưng cũng đủ cho TQN có được trọn vẹn 3 điểm. Trận đấu này sẽ hay hơn nhiều nếu không có những pha va chạm thô bạo của cả hai đội. Đặc biệt, đã xảy ra một sự cố ở giờ nghỉ giữa trận.

Sau khi đốt pháo sáng trên khán đài, bị cảnh sát cơ động yêu cầu dập tắt, cổ động viên của TQN chẳng những không chấp hành mà còn quay sang gây sự, thậm chí đòi đánh nhau với cảnh sát. Ngay lập tức, một khán giả quá khích bị còng tay đưa ra khỏi sân. Chắc chắn một lần nữa BTC sân Cẩm Phả sẽ lại nhận án phạt từ VFF.

Chiến thắng cứu rỗi

An Giang đã không biết thắng suốt 11 trận lượt đi và dọa bỏ giải khi lượt về bắt đầu. Thế nhưng 2 bàn thắng của Đình Hoàng Max (11 m) và Patiyo (cầu thủ mới chuyển về từ Ninh Bình) vào lưới đối thủ tranh chấp Đồng Tâm Long An không chỉ giúp An Giang sống lại hy vọng chạy đua trụ hạng mà VPF cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi khi còn động lực để cạnh tranh thì nguy cơ bỏ giải của An Giang sẽ không còn nữa. Thế nên, trận thắng 2-0 này chẳng khác nào là chiến thắng cứu rỗi cho VPF.

Mưa bàn thắng đã diễn ra trong cuộc rượt đuổi tỷ số ở Pleiku khi có đến 9 bàn trong chiến thắng 5-4 của SHB Đà Nẵng trước HAGL, trong đó chỉ mới 20 phút đầu đã có đến 6 bàn thắng. Andrian Valentic mở tỷ số cho đội khách Đà Nẵng, nhưng 3 bàn thắng của Bùi Trần Vũ, pha đá phản của chính Valentic và Hoàng Thiên đã giúp HAGL dẫn đến 3-1.

Nhưng cũng rất nhanh chóng, Quốc Anh và Minh Tâm gỡ 3-3. Trong hiệp 2, tân binh Jonathan ghi cú đúp cho Đà Nẵng còn Timothy chỉ tìm được 1 bàn trên chấm 11 m cho HAGL.

Chiều nay sẽ diễn ra 2 trận Đồng Nai gặp Hải Phòng (17 giờ, VTC3) và SLNA gặp Becamex Bình Dương (18 giờ, VTV6).

