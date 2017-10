Giải đã xong, còn nhiều điều chưa xong

Kết quả lượt cuối: An Giang - SLNA 1-2, Hà Nội T&T - Thanh Hóa 5-2, Đồng Nai - ĐTLA 0-1, Than Quảng Ninh - Quảng Nam 2-0, HAGL - Hải Phòng 2-1, Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng 1-1. Xếp hạng chung cuộc: 1/ Bình Dương: 49 điểm, 2/ Hà Nội T&T: 47 điểm, 3/ Thanh Hóa: 40 điểm, 4/ Đà Nẵng: 39 điểm, 5/ SLNA: 36 điểm, 6/ Than Quảng Ninh: 29 điểm, 7/ Đồng Nai: 25 điểm, 8/ Quảng Nam: 25 điểm, 9/ HAGL: 23 điểm, 10/ Hải Phòng: 21 điểm, 11/ ĐTLA: 21 điểm, 12/ An Giang: 12 điểm.