Giải Futsal Cúp Quốc Gia 2019: Cơ hội phát hiện thêm tài năng cho Futsal Việt Nam

Giải đấu được chia làm 2 giai đoạn (vòng loại và vòng chung kết). Giai đoạn gồm 5 đội là Cao Bằng; Sanna Khánh Hòa;Quảng Nam; Tân Hiệp Hưng; Thái Sơn Bắc sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, 3 đội đạt thứ hạng 1,2,3 sẽ tham dự giai đoạn 2. Giai đoạn 2 chính là vòng chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp gồm 8 đội trong đó có 4 đội có thứ hạng cao của giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2019 là: Thái Sơn Nam; Savinest Sannatech Khánh Hòa; Kadichain Saigon FC; Đà Nẵng, 3 đội vượt qua vòng loại và đội chủ nhà SHV Nghệ An thay cho đội á quân Sahako không tham gia.

8 đội ở giai đoạn 2 sẽ bốc thăm chia thành 4 cặp thi đấu, các đội thắng sẽ thi đấu bán kết, chung kết để xếp hạng từ 1 đến 4, các đội thua sẽ thi đấu để xếp hạng từ 5 đến 8. Đội vô địch sẽ nhận được tiền thưởng trị giá 200 triệu đồng. Có mặt tại lễ khai mạc, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá “Futsal Việt Nam thông qua các giải đấu vô địch quốc gia và Cúp quốc gia đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn.

Từ sân chơi này, có thêm một số gương mặt triển vọng xuất hiện để bổ sung vào đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Như Cúp quốc gia lần này, tôi hy vọng giải đấu sẽ hay đẹp và sẽ có được một số nhân tố mới xuất hiện. Từ đó sẽ có những bổ sung nâng cao chất lượng các đội tuyển. Ngoài ra VFF cũng hy vọng sự hợp tác tốt với VOV và HD Bank sẽ góp phần nâng tầm vị thế của môn Futsal trong nền thể thao nước nhà”.

Khai mạc giải chiều nay tại Nghệ An Minh Long

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, đây là lần thứ 3 VOV đồng hành cùng VFF tổ chức giải Futsal Cúp Quốc gia. Đặc biệt giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và phong trào thể thao cuồng nhiệt, qua đó cũng góp phần thúc đẩy phát triển bộ môn Futsal đến mọi miền của đất nước. Ông Nguyễn Thế Kỷ cam kết VOV sẽ đồng hành cùng Futsal Việt Nam trong những chặng đường tiếp theo, góp phần thúc đầy sự tiến bộ của bộ môn này vươn ra mạnh mẽ hơn ở tầm khu vực và thế giới.

Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu

2 trận đấu đầu tiên của giải có kết quả: Thái Sơn Bắc thắng Quảng Nam 3-0 do Trần Trung Hiếu ghi 2 bàn và Triệu Xuân Linh 1 bàn. Tân Hiệp Hưng thắng Sanna Khánh Hòa 2-1 do Nguyễn Đắc Huy ghi 2 bàn. Bàn gỡ của đội bóng phố biển do Lý Trung Hiếu thực hiện. Giải sẽ diễn ra liên tục đến 30.11.

Thái Sơn Bắc (áo trắng) thắng Quảng Nam

Tân Hiệp Hưng (giữa) vượt qua Sanna Khánh Hòa