Giải mã hàng chữ lạ trên áo ngoại binh Than Quảng Ninh

Lịch thi đấu V-League 2016 vòng 3 Ngày Thời gian Sân Trận Thứ 7, ngày 5.3 16 giờ Vinh Sông Lam Nghệ An - QNK Quảng Nam 17 giờ Chi Lăng SHB Đà Nẵng - Sana Khánh Hòa 17 giờ Lạch Tray Hải Phòng - XSKT Cần Thơ Chủ nhật, ngày 6.3 16 giờ Thanh Hóa FLC Thanh Hóa - Đồng Tháp 16 giờ 30 Long An Long An - Becamex Bình Dương 17 giờ Pleiku HAGL - Than Quảng Ninh 17 giờ 30 Hàng Đẫy Hà Nội - Hà Nội T&T