Giải pháp nào để tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia?

500 - 1.000 cảnh sát cơ động trực chiến sân Mỹ Đình Hôm qua, ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, cho hay: “Trận bán kết lượt về giữa VN và Indonesia vào ngày 7.12 sẽ kín chỗ và chúng tôi kiên quyết không để xảy ra tình trạng người xem vô ý thức cạy rào vào sân hoặc nhân viên của khu liên hợp dẫn người nhà đến xem tự do. Nếu bị phát hiện, những nhân viên này sẽ bị kỷ luật thật nặng. Tôi xin khẳng định khâu an ninh an toàn được siết chặt nhất từ trước đến nay. Công an Hà Nội dự kiến sẽ huy động 500 - 1.000 cảnh sát cơ động trực chiến. Chỉ riêng lực lượng bảo vệ kiểm soát khán giả đã lên đến 400 người, sẽ phải làm thật kỹ qua 3 vòng kiểm soát để không có hiện tượng dùng vé giả, hay mang vật dụng gây cháy nổ, chất liệu cứng, nhọn có khả năng gây thương tích...”. Tối qua, 2 đội VN và Indonesia đã có mặt tại Hà Nội. Đội Indonesia ở tại khách sạn Daewoo. Cổ động viên Indonesia cũng đã được duyệt mua vé ngồi riêng tại cửa C8, C9 thuộc khán đài C. Lan Phương