Giải U.21 Báo Thanh Niên 2010: Nhiều đội mới tham gia

Đầu tiên là đội V&V United, năm rồi từng dự giải hạng ba, lần này quyết tâm đầu tư như kiểu T&T Hà Nội mà đích ngắm đầu tiên là sân chơi U.21. Đội mới nữa là Bình Phước, trước đây chưa từng tham dự giải U.21. Lần này Bình Phước đào tạo được lứa cầu thủ trẻ tốt nên cũng đặt quyết tâm thi đấu ở giải U.21. Đội mới thứ ba là Xuân Thành Hà Tĩnh, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng đặt trọng tâm ở giải U.21 nhằm cọ xát tốt cho lớp trẻ để thi đấu giải hạng nhì. Ngoài ra có 2 đội nhiều năm qua vắng mặt ở giải U.21 cũng đã trở lại là Lâm Đồng và ĐH Hồng Bàng.

BTC cũng đã xác định 6 bảng trưởng là Nam Định (bảng A), Nghệ An (bảng B), Bình Định (bảng C), TP.HCM (bảng D), Long An (bảng E) và Cà Mau (bảng F); đồng thời sẽ phân chia các đội tham dự giải theo khu vực địa lý. Vòng loại U.21 sẽ thi đấu từ ngày 10 - 25.6 để chọn 6 đội đầu bảng vào vòng chung kết cùng với 2 đội vào thẳng là ĐKVĐ SHB Đà Nẵng và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.

Q.T