Giải U.21 Báo Thanh Niên 2011: V&V lần đầu dự VCK

Đội bóng còn rất mới V&V đã trở thành đại diện của bảng C dự VCK sau khi hòa Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) 0-0 trong trận đấu lượt cuối chiều qua trên sân Phú Yên. Do trận SQC Bình Định (BĐ) đá trước thắng SHB Đà Nẵng (ĐN) 3-1 (Khắc Luận, Hồng Sơn và Quang Huy ghi cho BĐ) nên V&V chỉ cần hòa là giành vé.

Do vậy, họ đã chủ động bố trí đội hình thấp chơi chặt chẽ và đã đạt được mục tiêu trước SGXT dù rất cố gắng nhưng khá bế tắc. Như vậy, kết thúc bảng C, V&V được 5 điểm dẫn đầu, BĐ và SGXT 4 điểm, còn ĐN chỉ có 3 điểm.

Trên sân Vinh đã diễn ra trận đấu đầy kịch tính giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Than Quảng Ninh. Tiền vệ đội tuyển U.19 Nguyễn Hải Huy (12) đã ghi cả 2 bàn giúp đội khách dẫn trước 2-0. Sau đó, SLNA vùng lên và rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Nguyễn Đình Bảo (9). Do Quảng Ninh co về quá sớm nên sau các pha tấn công dồn dập đến phút 90, Đình Bảo một lần nữa gỡ hòa 2-2. Niềm vui bất ngờ đến với chủ nhà ở phút bù giờ thứ 2 khi Lê Thế Cường (8) đánh đầu ấn định tỷ số 3-2.



Niềm vui của V&V sau khi giành vé dự VCK U.21 tại Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

T.Kiệt - V.Minh