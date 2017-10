Giải U.21 Báo Thanh Niên 2016: Cầu thủ HAGL bị chấn thương nặng phải đưa đi cấp cứu

Tại bảng A đương kim vô địch Hà Nội T&T đã thi đấu rất ấn tượng khi có chiến thắng 1-0 trước ứng viên nặng ký Sông Lam Nghệ An. Trận này HLV Phạm Minh Đức đã bố trí đội hình đá phòng ngự phản công khiến cho SLNA dù cầm bóng nhiều nhưng khó có cơ hội xuyên thủng. Chính đấu pháp hợp lý này giúp Hà Nội T& T có bàn thắng duy nhất do Vũ Viết Triều (9) ghi ở phút 23.



Trong khi đó chủ nhà Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc không kém thắng một ứng viên nặng ký khác là Viettel 2-1 do Nguyễn Trọng Hùng (10) và Hoàng Anh Tuấn (7), em của tuyển thủ Quốc gia Hoàng Đình Tùng ghi. Bàn gỡ của Viettel do Hoàng Minh thực hiện. Như vậy ở bảng này, Hà Nội T&T dẫn đầu 4 điểm, SLNA và Thanh Hóa cùng 3 điểm và Viettel 1 điểm, nên vẫn chưa ngã ngũ ngôi đầu.

Với cục diện này lượt cuối vào ngày 13.10 sẽ rất gay go giữa 2 cặp SLNA- Viettel và Hà Nội T&T- Thanh Hóa. Đội của HLV Phạm Minh Đức buộc phải thắng mới chắc chắn đầu bảng, nếu hòa thì có thể mất ngôi đầu về tay SLNA nếu đội này thắng Viettel. Chủ nhà Thanh Hóa muốn giành ngôi đầu thì vừa phải thắng Hà Nội T&T vừa phải mong cho SLNA không thắng Viettel vì nếu bằng điểm tính đối đầu Thanh Hóa sẽ xếp nhì bảng do thua đội bóng xứ Nghệ. Viettel cửa hẹp nhất vì nếu có thắng cũng chỉ hy vọng đứng nhì bảng chờ kết quả bảng khác. Nói chung bảng này sẽ còn rất gay go đến giờ chót.

Trong khi đó tại bảng B trên sân Pleiku, HAGL đã gần như chắc chắn giành ngôi đầu sau khi thắng tiếp QNK Quảng Nam 2-1 do Đinh Thanh Bình (16) và Lê Văn Sơn (2) ghi trong trận đấu dưới trời mưa và phải hoãn lại gần 1 tiếng. Chiến thắng này giúp đội bóng phố Núi chỉ cần hòa Đak Lak (đội đã thua Sanna Khánh Hòa 0-1 do Lâm Ti phông ghi) trận cuối ngày 13.10 thì HAGL sẽ nhất bảng.

Trong trường hợp nếu Sanna Khánh Hòa thắng Quảng Nam lượt cuối để có cùng 6 điểm thì nếu có thua Đak Lak dưới 2 bàn, những đứa trẻ của bầu Đức bằng điểm vẫn dẫn đầu vì hơn đối đầu so với 2 đội còn lại. Trong trận này trung vệ Trần Hữu Đông Triều của HAGL bị chấn thương nặng phải đưa đi cấp cứu, khâu vết thương ở đầu. Tương tự Nguyễn Lê Quốc Nhựt của Quảng Nam cũng bị chấn thương phải đưa đi cấp cứu.

Ngày mai, bảng C và D sẽ thi đấu lượt thứ tư. Trên sân Thành Long, PVF gặp Đồng Nai và Becamex Bình Dương gặp Bình Phước. Nếu thắng hoặc hòa thì PVF sẽ tranh chung kết bảng ở lượt cuối ngày 13.10 với Long An. Gay cấn nhất là trận Đồng Tháp - An Giang trên sân Cao Lãnh sẽ định đoạt ngôi đầu bảng. Á quân U.21 An Giang (6 điểm) có lợi thế hơn khi chỉ cần hòa thì vẫn giữ ngôi đầu, còn Đồng Tháp (4 điểm) buộc phải thắng mới có hy vọng giành suất đầu bảng

Gia Khiêm