Giải U.21 Báo Thanh Niên 2016: HAGL tăng cường quân mạnh cho vòng chung kết

4 gương mặt cũ trở lại

8 đội dự vòng chung kết giải U.21 lần này có phân nửa là cũ. Đầu tiên phải kể đến đương kim vô địch Hà Nội T&T. Dù lực lượng không thật hùng hậu bằng năm rồi và thiếu vắng tiền vệ chơi sáng tạo Nguyễn Quang Hải (tham gia tuyển U.19 Việt Nam sẽ bổ sung cho vòng chung kết), nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Đức vẫn thể hiện đẳng cấp so với các đối thủ. Nhất là trong tình thế bị chủ nhà Thanh Hóa dẫn trước 1-0 do Lê Văn Đại sút xa, đã vùng lên ngoạn mục ở hiệp 2 khi ghi liền 4 bàn để thắng lại chung cuộc 4-1. 4 bàn thắng do tiền đạo từng là vua phá lưới VCK U.19 và từng lên tuyển U.19 Phạm Tuấn Hải (28) đã lập cú đúp. 2 bàn còn lại do Trần Đức Nam (11) và Phạm Đức Huy (15) thực hiện.

Với 7 điểm, Hà Nội T&T đứng đầu bảng A lọt vào VCK. Trong khi đó Viettel dù thắng Sông Lam Nghệ An (SLNA) 4-2 chỉ xếp thứ nhì với 4 điểm và bị loại do kém điểm so với các đội nhì bảng khác, còn 2 đội SLNA và Thanh Hóa chỉ có 3 điểm đứng cuối. Tiếc nhất có lẽ là đội 5 lần vô địch SLNA do HLV Nguyễn Văn Thịnh dẫn dắt một lần nữa lại vắng mặt ở VCK. Lý do có thể là nguồn cầu thủ không đồng đều và phong độ thiếu ổn định.

Tại bảng B, Hoàng Anh Gia Lai là đội duy nhất trong 4 bảng toàn thắng tất cả các trận với 9 điểm. Chiều nay, những đứa trẻ của bầu Đức đã hạ Đak Lak 2-0 do Đinh Thanh Bình (16) và Trần Thanh Sơn (19) ghi.

Sắp tới đây ở VCK, giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau cho biết đội bóng phố Núi sẽ bổ sung 4 cầu thủ gồm Nguyễn Phan Hồng Duy, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng và Lương Hoàng Nam nên đám nhỏ của bầu Đức sẽ là đội bóng rất đáng xem nhất ở VCK U.21 với lối chơi đẹp đẹp mắt, kỹ thuật.

Trong bảng B này, Sanna Khánh Hòa cũng là đội cũ ở VCK năm rồi kịp giành vé nhì bảng sau khi hạ QNK Quảng Nam 5-2. Lâm Ti Phông (10) lập cú đúp, Phạm Trùm Tĩnh (11), Nguyễn Đoàn

Duy Anh (17) và Lê Xuân Ty (7) ghi 3 bàn còn lại. HLV trưởng Lê Văn Tú cho biết Khánh Hòa dự kiến sẽ gọi tăng cường một số cầu thủ Bình Định (không tham gia vòng loại) cho VCK

Ở bảng D, Á quân mùa rồi An Giang cũng có mặt ở VCK khi thắng dễ Kiên Giang 2-0 do Lâm Quý (14) và Trần Trọng Hiếu (23) ghi. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn bất bại ở bảng D với 10 điểm (thắng 3 hòa 1) xếp đầu. Đội chủ nhà Đồng Tháp (ĐT) thắng Tiền Giang 1-0 do Bùi Duy Nam (3) ghi được 8 điểm (2 thắng, 2 hòa) xếp nhì bảng cũng giành suất đi Quảng Ninh. ĐT cũng là cái tên mới trở lại với sân chơi VCK U.21 sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên đây là đội có nguồn cầu thủ trẻ chất lượng khi từng vô địch giải U.17

Không có bất ngờ ở bảng C khi 2 đội Long An và PVF hòa 0-0 để cùng nhau lọt vào VCK. Nếu HLV Nguyễn Kim Hùng của Long An cho biết đội sẽ giữ nguyên đội hình vòng loại thì tân binh PVF quyết định sẽ bổ sung 5 cầu thủ tuyển U.19 cho VCK là Hà Đức Chinh, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, Mạc Đức Việt Anh và Hồ Minh Dỹ khi các cầu thủ này hoàn tất VCK U.19 châu Á trở về. Trận thủ tục trong bảng này, Becamex Bình Dương thắng Đồng Nai 4-0 do Phan Văn Long (8) lập hat-trick và Nguyễn Trọng Huy (10) ghi.

Như vậy sau 10 ngày thi đấu tận tình, sôi nổi, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2016 đã xác định đủ 8 cái tên lọt vào VCK gồm chủ nhà Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T, An Giang, Hoàng Anh Gia Lai, Sanna Khánh Hòa, Đồng Tháp, Long An và PVF.

Ban tổ chức sẽ tổ chức Họp báo và bốc thăm chia bảng VCK vào lúc 10 giờ ngày 22.10 tại Khách sạn Hải Yến (TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh). Vòng chung kết sẽ thi đấu từ ngày 23.10 đến 2.11 trên 2 sân Cẩm Phả và Cửa Ông.

Gia Khiêm