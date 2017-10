Giải U.21 Báo Thanh Niên 2016: Long An, PVF, An Giang chắc suất dự vòng chung kết

Ở bảng C, trên sân Thành Long không có bất ngờ nào xảy ra khi đội chủ nhà PVF với sự dẫn dắt của một dàn hảo thủ trên băng ghế huấn luyện như Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Việt Thắng, Lê Quang Trãi, Châu Trí Cường, Nguyễn Liêm Thanh... tiếp tục thể hiện sức mạnh đồng bộ và sự ổn định trong lối chơi và phong độ khi thắng Đồng Nai 2-0 do tiền vệ Lê Văn Xuân (20) sút 11m ở phút 50 và tiền đạo Nguyễn Vũ Tín (10) ghi phút 72.

Với chiến thắng này, PVF có cùng 9 điểm như Long An nhưng kém hiệu số +4 so với +7 nên tạm xếp nhì bảng. Trận giải quyết ngôi đầu bảng giữa 2 đội sẽ diễn ra ở lượt cuối khi 2 đối thủ này đối đầu với nhau lúc 14 giờ 30 ngày 13.10. Nếu hòa cả 2 đội chắc chắn lọt vào vòng chung kết (VCK) vì khi đó PVF nhì bảng hơn xa điểm so với các đội nhì ở các bảng khác (lấy đến 3 trong 4 đội nhì bảng vào VCK).

Trong trường hợp đội nào thua với tỷ số thấp cũng gần như chắc suất nhì bảng đi Quảng Ninh vì vẫn hơn chỉ số phụ so với đội nhì bảng khác. Trận còn lại bảng này, Bình Phước thắng Becamex Bình Dương 2-1 do Văn Thời (12) và Trung Phong (21) ghi, bàn gỡ của thầy trò HLV Trần Minh Chiến do Dương Khang (9) thực hiện.

Trên sân Cao Lãnh, trận chung kết bảng D giữa chủ nhà Đồng Tháp và An Giang diễn ra gay cấn dưới trời mưa lớn ở hiệp 2 nhưng lại có nhiều bàn thắng. Tiền đạo Trần Đình Trường (7) từng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất VCK giải U.21 năm 2013 tại Hải Phòng trong màu áo Vĩnh Long bây giờ tăng cường cho An Giang ghi bàn mở tỷ số ớ phút 17. Nhưng gần như ngay lập tức Đồng Tháp đã lật ngược tình thế dẫn lại 2-1 do công của tuyển thủ U.19 Nguyễn Công Thành (17) ghi phút 23 và cú sút 11m của cầu thủ đang chơi ở V-League Nguyễn Thiện Chí (16) ở phút 28 sau pha phạm lỗi của Nguyễn Văn Trọng (6-An Giang) với Cao Tấn Hoài (7- Đồng Tháp).

Hiệp 2 trời đổ mưa lớn, An Giang phát huy sức càn lướt chơi tấn công dữ dội và đã gỡ hòa 2-2 do công của Trần Tấn Tài (20) sau đường chuyền của Đình Trường. Sau đó AG còn bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt khác.

Với kết quả này, An Giang có 7 điểm xếp trên Đồng Tháp nhì bảng chỉ có 5 điểm và nhiều hy vọng giành suất đến VCK nếu thắng đội yếu Kiên GIang ở lượt cuối ngày 13.10. Còn Đồng Tháp đang đánh mất lợi thế vì nếu có thắng Tiền Giang lượt cuối thì vẫn nhiều khả năng là đội nhì bảng có thành tích thấp nhất (lấy 3 trên 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào VCK). Ngoài ra cũng phải tính đến khả năng của đội Tiền Giang hiện 4 điểm xếp thứ ba, nếu thắng Đồng Tháp vẫn có cửa giành ngôi nhì bảng. Trận còn lại Kiên Giang thắng Cần Thơ 1-0 do Huỳnh Quốc Bảo (17) ghi. Có 1 thẻ đỏ cho thủ môn Châu Hoài Thanh (25- Kiên Giang) ở phút 90+1

Gia Khiêm - Dương Thu