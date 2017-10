Giải U.21 Báo Thanh Niên 2016: Long An tranh chung kết bảng với PVF

Long An với đội hình đồng đều khá chất lượng gồm nhiều cầu thủ từng dự các giải U.19, U.21 trong 2-3 năm qua, được 2 trụ cột từ đội V-League về dẫn dắt là thủ quân Nguyễn Việt Thắng và tiền vệ Dương Anh Tú đã chơi rất chững chạc và tự tin. Sau khi hạ gục Bình Phước 1-0 và Đồng Nai 3-1, lần này nạn nhân của Long An chính là đối thủ mạnh Becamex Bình Dương.

Biết được đối thủ chủ yếu tập trung bóng cho cựu tuyển thủ U.19 Phan Văn Long và khai thác hướng tấn công bên trái của A Mít, đội hình của Long An đã chơi pressing, liên tục phong tỏa các đường bóng tấn công của đội bóng đất Thủ. Với thể lực dồi dào, tranh chấp mạnh mẽ, Long An đã tìm ra ngay đường vào khuôn thành Bình Dương bằng những pha tăng tốc và xử lý cơ hội nhanh gọn.

Chính cách chơi hợp lý và hiệu quả của Long An khiến thầy trò HLV Trần Minh Chiến rơi vào thế bế tắc, tâm lý nôn nóng, để lộ nhiều khoảng trống giúp Long An liên tục thực hiện những pha tổ chức tấn công mạch lạc. Lần lượt Phan Tuấn Anh (16) phút 26, Hà Vũ Em (18) phút 28, Nguyễn Lê Quốc Tuấn (11) phút 75 và Lê Hoàng Dương (10) phút 80 đã ghi đến 4 bàn, kết liễu tham vọng của Bình Dương.

Thắng đậm trận này, Long An sẽ tranh chung kết bảng với chủ nhà PVF vào lượt cuối ngày 13.10 để giành suất dự VCK tại Quảng Ninh.

Trận còn lại Bình Phước và Đồng Nai rượt đuổi tỷ số ngoạn mục khi hòa nhau 3-3. Các bàn thắng của Bình Phước do Trung Phong (21), Văn Thời (12), Phước Hiếu (11) ghi, 3 bàn của Đồng Nai do Quốc Hoàng (15),Văn Trung (6) và Trung Thắng (9) thực hiện.

Tại bảng D trên sân Cao Lãnh, Tiền Giang ghi bàn dẫn trước 1-0 do Hồ Nhựt Trường (9) ghi phút 77 nhưng Võ Ngọc Thương (10) đã gỡ hòa 1-1 ở phút 88 cho Kiên Giang. Trận hòa này khiến cơ hội giành vé đi vòng chung kết của Tiền Giang thêm khó khăn. Trận còn lại, An Giang thắng Cần Thơ 4-0 do Trần Tấn Tài (20), Trịnh Nguyễn Mai Tài Lộc (10) và cú đúp của Trần Trọng Hiếu (23) ghi.

Như vậy An Giang có 6 điểm sau 2 trận thắng dẫn đầu, Đồng Tháp 4 điểm xếp nhì. 2 đội này sẽ gặp nhau vào ngày thứ ba 11.10 để tranh chung kết bảng, giành suất dự vòng chung kết tại Quảng Ninh.

