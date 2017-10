Giải U.21 Báo Thanh Niên 2016: Những đứa trẻ của bầu Đức làm dậy sóng Pleiku

Tại bảng A, ĐKVĐ Hà Nội T&T 2 lần dẫn trước 1-0 và 2-1 do Nguyễn Hữu Sơn (17) và Phạm Đức Huy (20) ghi, nhưng đều bị cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.19 Nguyễn Hoàng Đức (28) của Viettel 2 lần gỡ hòa. Chính Hoàng Đức lập cú hat-trick nâng tỷ số lên 3-2 cho Viettel. Phải khó khăn Phạm Tuấn Hải (28), cầu thủ vừa trở vể từ tuyển U.19 ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Hà Nội T&T. Trận còn lại SLNA thắng chủ nhà Thanh Hóa 1-0 do Phan Văn Đức (19) ghi. Hôm nay bảng C và bảng D tiếp diễn lượt trận thứ 3 trên sân Thành Long giữa Long An gặp Becamex Bình Dương và Bình Phước gặp Đồng Nai và trên sân Cao Lãnh giữa An Giang gặp Cần Thơ và Tiền Giang gặp Kiên Giang.