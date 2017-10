Giải U.21 Báo Thanh Niên 2017: Hà Nội thắng lớn, SLNA có ‘cửa’

Thầy trò HLV Phạm Minh Đức sau trận hòa trong thế khó ở trận ra quân trước Viettel đã vùng lên hủy diệt U.21 FLC Thanh Hóa đến 6-1. Ông Minh Đức cho biết “Trận đầu do chúng tôi thiếu người nên chơi chưa thực sự tốt. nhưng chỉ cần 2, 3 vị trí chính trở lại, trong đó có trung vệ Thành Chung và tiền vệ Trương Văn Thái Quý thì lối đá của toàn đội khác ngay. Hơn nữa gặp Thanh Hóa, chúng tôi càng phải nỗ lực tấn công để đội hình vận hành trơn tru chuẩn bị cho trận tử chiến với Sông Lam Nghệ An”.

Đúng là sự trở lại của trung vệ chắc chắn phía dưới là Thành Chung và tiền vệ đánh chặn phía trên là Thái Quý đã giúp thế công Hà Nội chơi tưng bừng. Với cách bố trí đội hình 4-4-2 với Đậu Văn Toàn và Thái Quý đá tiền vệ trung tâm, Tuấn Anh và Văn Đức bám biên, còn Phạm Tuấn Hải chơi nhô cao cùng Trần Đúc Nam đánh thẳng vào trung lộ, Hà Nội đã cho thấy họ có nhiều phương án xuyên thủng hàng thủ non nớt của đội bóng xứ Thanh. Chính 2 tiền đạo Trần Đức Nam (11) và Phạm Tuấn Hải (10) mỗi người ghi 2 bàn, Nguyễn Thành Chung và Đậu Văn Toàn ghi 2 bàn còn lại.

tin liên quan Vòng loại U.21 Báo Thanh Niên 2017: ĐKVĐ Hà Nội khởi đầu chật vật Sau khi 3 bảng B, C, D đồng loạt thi đấu được 2 lượt trận vòng loại giải bóng đá U 21 Báo Thanh Niên lần thứ 21 năm 2017 - Cúp Clear Men, chiều nay 12.8 đến lượt bảng A ra quân.

Trận còn lại, Sông Lam Nghệ An ghi bàn dẫn trước do công của Phạm Xuân Mạnh nhưng Nguyễn Đức Chiến đã gỡ hòa cho Viettel. Hiện Hà Nội và SLNA cùng 4 điểm đang dẫn đầu, Viettel 2 điểm xếp thứ ba còn Thanh Hóa chưa có điểm đã bị loại.

Với tình hình này lượt cuối ngày 18.8 sẽ rất gay go và rất nhiều khả năng bảng này chỉ có 1 đội lọt vào VCK, đội xếp nhì bảng chưa chắc đã đi Bình Dương được vì khả năng chỉ có 5 điểm nếu so với 3 bảng khác có thể gặp bất lợi. Với Hà Nội dù thắng đậm nhưng ông Minh Đức vẫn không vui bởi tình thế này bắt buộc đội ĐKVĐ phải thắng đội bóng xứ Nghệ trận cuối mới chắc chắn giành vé dự vòng chung kết.

Nếu 2 đội hòa 0-0 trong trường hợp Viettel thắng đậm trên 6 bàn thì 3 đội sẽ cùng 5 điểm nhưng Viettel giành vé duy nhất đi VCK. Còn nếu Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 hoặc 2-2 mà Viettel thắng Thanh Hoá thì chiếc vé đó thuộc về Sông Lam Nghệ An do hơn đối đầu giữa 3 đội. Như vậy Hà Nội hoặc Sông Lam Nghệ An chỉ có đội nào thắng ở lượt cuối sẽ giành vé vào vòng chung kết bất kể trận của Viettel. Khi đó chủ nhà bảng A Viettel chỉ còn chờ xét vé nhì nhưng cực khó.

Như vậy trên lý thuyết SLNA có nhiều “cửa” hơn, nhưng trong bóng đá đội nhiều cửa vẫn chưa chắc thắng. Vì vậy mà HLV Đinh Văn Dũng cho biết: “Chúng tôi hòa được trận vừa rồi trước Viettel với đội hình còn rất trẻ là một nỗ lực lớn của các cháu. Lẽ ra chúng tôi đã thắng nếu trọng tài không từ chối một tình huồng cho rằng việt vị. Đúng sai thế nào tôi rất mong BTC làm rõ. Còn bây giờ, chúng tôi phải tập trung thật tốt cho trận cuối cùng. Gặp Hà Nội mạnh hơn nhiều là một khó khăn và thử thách lớn, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm không để vuột vé dự vòng chung kết”. Còn HLVPhạm Minh Đức cũng khẳng định: ”Đội nào trong bảng A giữa Hà Nội, Viettel hay SLNA đội nào đi cũng xứng đáng hết. Chúng tôi chỉ có một con đường nên phải chơi với quyết tâm rất cao”.

Chiều mai lượt trận thứ tư sẽ diễn ra ở các bảng B, C, D. Nóng nhất là trận derby miền trung giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ là Thừa thiên Huế - Đà Nẵng (B, sân Tự Do). Huế có lợi thế chủ nhà nhưng Đà Nẵng có nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn nên có thể giải quyết được trận đấu.

Căng nhất tại bảng C là trận HAGL - TP.HCM (Pleiku). Những đứa trẻ của bầu Đức mới có 6 điểm muốn giành vé dự VCK buộc phải thắng trận này, trong khi TP.HCM nếu không thắng được chỉ cần hòa rồi tập trung giải quyết với PVF trận cuối. Còn ở sân Long An trận Đồng Tháp - Tiền Giang tại bảng D sẽ vô cùng nóng bỏng. Nếu thắng đội bóng của HLV Trang Văn Thành sẽ tiến gần chiếc vé dự VCK, trong khi thầy trò HLV Đỗ Văn Minh buộc phải thắng mới sống lại hy vọng sau khi để mất điểm lượt đấu rồi trước An Giang.

Đăng Khoa