Giải U.21 Báo Thanh Niên 2017: Ngôi đầu đổi chủ

Tại bảng B trên sân Tự Do, đội U.21 Quảng Nam đã dội mưa gôn vào lưới Bình Định với tỷ số 7-2. Ngay hiệp 1, đội bóng đất Quảng đã dẫn đến 4 bàn khiến Bình Định không sao gượng dậy nổi trong hiệp 2. Các bàn thắng do Lê Đức Sơn của Bình Định đá phản, Nguyễn Minh Thiện (9), Nguyễn Văn Trạng (11), Trần Hoàng Hưng (12, 2 bàn, có 1 quả 11m), Nguyễn Mạnh Tiến (10) ghi .2 bàn gỡ của Bình Định do Phạm Trường Dũ (6) và Nguyễn Công Huy (15) ghi.

Nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề này theo Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Lợi là do U.21 Bình Định có quá nhiều cầu thủ 18 tuổi còn thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa 2 trận thua vỗ mặt trước đó với Khánh Hòa và Đà Nẵng đã làm suy sụp tinh thần đoàn quân đất Võ. Trong khi đó với HLV Hoàng Quốc Huy thì chiến thắng đậm này giúp Quảng Nam nuôi hy vọng cạnh tranh tay ba với Huế và Đà Nẵng trong cuộc đua giành suất dự vòng chung kết

Trong khi đó Đà Nẵng tiếp tục cho thấy họ xứng đáng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng B khi thắng Sanna Khánh Hòa 2-1. Với dàn cầu thủ đồng đều, đội bóng sông Hàn dễ dàng triển khai thế trận vượt trội ngay từ đầu và khi trận đấu mới chỉ đi qua được hơn 15 phút tỷ số đã là 2-0 cho U21 Đà Nẵng bằng các pha lập công của Phạm Trọng Hóa và A.Mít.

Những tưởng sẽ tiếp tục có một trận thắng dễ, nhưng bất ngờ sang hiệp 2 đội bóng phố biển đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số do nhờ pha dứt điểm của Huỳnh Nhật Tân (10). Khó khăn chồng chất khó khăn khi ít phút sau bàn thua đội bóng của HLV Đào Quang Hùng chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Bá Dương (6) nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Chơi hơn người nhưng Sanna Khánh Hòa không thể tìm được bàn gỡ hòa nên đành chấp nhận thua cuộc 1-2. Với kết quả này, Đà Nẵng đang tạm dẫn đầu với 6 điểm, Huế và Quảng Nam cùng 4 điểm, Khánh Hòa 3 điểm và Bình Định chưa có điểm nào.

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở bảng C khiến ngôi đầu đổi chủ. Bình Phước đã xuất sắc quật ngã đội toàn thắng trước đó là PVF 2-1. Dù bị PVF ghi bàn dẫn trước do công của Phạm Ngô Tấn Tài (9) nhưng tiền đạo Phù Trung Phong (18) đã ghi cả 2 bàn cho Bình Phước để giành 3 điểm vươn lên đầu bảng. Giám sát Cao Đình Khôi và Phạm Phú Hùng nhận xét Bình Phước đã có một trận đấu xuất thần, thi đấu gắn kết và đầy sung mãn, không hề bị hoảng loạn sau bàn thua mà trái lại càng chơi càng hay hơn khi càng về cuối trận, Cũng nhờ tinh thần đó mà Bình Phước đã thắng Đak Lak ở phút chót và gỡ hòa trướcTP.HCM cũng sau khi bị dẫn bàn. Tình hình thi đấu khởi sắc này của Bình Phước đã đưa bảng C vào thế gay cấn khi chưa biết chắc đội nào sẽ giành suất.

2 trận còn lại Hoàng Anh Gia Lai thắng Đồng Nai 2-0 do Văn Hạnh (5) và 1 hậu vệ Đồng Nai đá phản lưới nhà. Trận này, đội bóng phố Núi vẫn chơi chưa có gì khởi sắc dù giành 3 điểm. Có vẻ như tâm lý nôn nóng khiến lối đá của Hoàng Anh Gia Lai dù đẹp, kiểm soát bóng nhiều nhưng lại mất đi sự mạch lạc nên còn phung phí nhiều cơ hội. U.21 TP.HCM cũng hạ Đak Lak 3-0 do Võ Văn Tánh (8) ghi cả 3 bàn. Ở bảng này, TP.HCM và Bình Phước đang cùng 7 điểm dẫn đầu, kế đến PVF và HAGL cùng 6 điểm, còn Đồng Nai và Đak Lak chưa có điểm nào. 2 lượt đấu cuối sẽ rất gay cấn nhất là khi HAGL gặp TP.HCM và Bình Phước , còn PVF cũng gặp TP.HCM

Tại bảng D, Tiền Giang đã bị soán ngôi đầu do Lương Thanh Sang (20) ghi bàn duy nhất cho An Giang. Trận thua này khiến đội bóng của HLV Đỗ Văn Minh mất cơ hội để cũng cố hy vọng giành quyền vào vòng chung kết. Vì đội bóng sông Tiền dù 6 điểm nhưng đã thi đấu 3 trận , trong khi An Giang và Đồng Tháp cũng 6 điểm nhưng mới thi đấu 2 trận . Trước đó Đồng Tháp cũng hạ Cần Thơ 3-1 do Trần Công Minh, Nguyễn Công Thành và Trương Huỳnh Anh Khoa ghi. Ngoài Cần Thơ và Long An chưa có điểm nào thì ở bảng này cuộc đua tay ba giữa An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang sẽ hết sức thú vị.

Đăng Khoa - Lê Toàn