Giải U.21 Báo Thanh Niên 2017: Nhiều chiếc vé dự VCK đã lộ diện

Trước hết ở bảng D, mọi chuyện xem như đã an bài khi Đồng Tháp và An Giang đều thắng trước Tiền Giang và Long An để có cùng 9 điểm và tiến gần đến vé dự VCK. Sở dĩ nói rằng cả 2 đội đều có hy vọng vì ở lượt cuối Đồng Tháp và An Giang gặp nhau chỉ cần hòa thì họ cùng 10 điểm và cùng nắm tay nhau đến Bình Dương. Bởi khi đó An Giang dù xếp nhì (thua Đồng Tháp hiệu số) và không tính điểm đội xếp thứ 5 (Cần Thơ hoặc Long An) khi so sánh với các đội nhì bảng khác vẫn có 7 điểm trong tay, dư sức giành 1 trong 3 chiếc vé nhì bảng tốt nhất dự VCK.

tin liên quan Giải U.21 Báo Thanh Niên 2017: Hà Nội thắng lớn, SLNA có ‘cửa’ Đương kim vô địch Hà Nội đã chứng tỏ sức mạnh của mình ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 21 Cúp Clear men năm 2017 vào chiều nay.

Trở lại trận đấu, Đồng Tháp đã cho thấy sức mạnh trong lối chơi của mình khi vượt qua Tiền Giang 3-1. Hai chân sút Nguyễn Công Thành, Trần Công Minh vẫn tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén khi ghi liền 2 bàn giúp Đồng Tháp dẫn trước trong hiệp1. Sau đó dù Phan Nguyễn Tuấn Anh (12) gỡ lại cho Tiền Giang ở phút 50, nhưng đội bóng sông Tiền vẫn không thể đảo ngược tình thế. Trái lại, họ còn để Nguyễn Trung Thắng ghi bàn ấn định tỉ số cho Đồng Tháp.

Trong khi đó, An Giang cũng hạ Long An 3-2 do Lương Thanh Sang ghi 2 bàn và Dương Văn Minh ghi bàn còn lại. Hai bàn gỡ của Phạm Quốc Ca và Nguyễn Việt Thắng ghi không cứu nổi sự sụp đổ của đội chủ nhà khi họ thua liền 3 trận.

Tình hình cũng khá sáng sủa ở bảng B khi chủ nhà Thừa Thiên Huế dù bị dẫn trước trong hiệp 1 đã thắng ngược Đà Nẵng 3-1 ở hiệp 2 và tự mở rộng cửa dự vòng chung kết. Tiển vệ đang chơi ở V-League là A Mit ghi bàn dẫn trước cho Đà Nẵng, nhưng sau đó lần lượt Trần Thành gỡ hoà và Văn Hiếu ghi cú đúp cho Thừa Thiên Huế. Chiến thắng này giúp Huế có 7 điểm, trận cuối gặp đội đã bị loại là Bình Định thì chỉ cần thắng nhẹ nhàng 1-0 là đủ điều kiện lọt vào VCK. Vì khi đó cho dù có đứng nhì sau Quảng Nam (nếu đội này thắng Đà Nẵng) thì cũng như An Giang ở bảng D là khi so với các đội nhì bảng khác, Huế cũng có 7 điểm (không tính điểm đội xếp cuối là Bình Định) cũng sẽ là 1 trong 3 đội nhì bảng giành vé đến Bình Dương.

Gay cấn ở bảng này sẽ là trận Quảng Nam gặp Đà Nẵng ở lượt cuối. Đội bóng sông Hàn đã đánh mất lợi thế khi thua Huế, nhưng Quảng Nam dù thắng đậm Khánh Hòa đến 7-2 (trong đó chân sút Hoàng Hưng số 12 ghi 5 bàn, các bàn còn lại do Văn Đô ghi, Văn Tùng và Trọng Thanh gỡ cho Khánh Hòa) và tạm dẫn đầu với 7 điểm nhưng vẫn có thể bị loại nếu thua Đà Nẵng. Đội Quảng Nam chỉ chắc chắn dự VCK nếu thắng, nếu hòa sẽ xếp nhi bảng (trường hợp Huế thắng) và còn chờ kết quả các bảng khác để so sánh. Ngược lại Đà Nẵng thắng sẽ có 9 điểm xếp nhì sau Huế (nếu Huế thắng Bình Định) và với 6 điểm (bỏ kết quả đội xếp cuối là Bình Định) vẫn sẽ là 1 trong 3 đội nhì bảng dự VCK (do đội nhì bảng A cao lắm chỉ có 5 điểm).

Trên sân Pleiku tại bảng C, Hoàng Anh Gia Lai đã thắng TP.HCM đậm 3-0 do Đinh Thanh Bình, Nguyễn Văn Hạnh và Triệu Việt Hưng ghi. Đội PVF cũng thắng Đak Lak 3-1 do Trần Thanh Long ghi 2 bàn và Phạm Ngô Tấn Tài ghi bàn còn lại. Bình Phước cũng hạ Đồng Nai 2-1. Như vậy Bình Phước có 10 điểm dẫn đầu, PVF, HAGL cùng 9 điểm. Tình thế này sẽ đặt Bình Phước và HAGL tử chiến ở lượt cuối, trong khi PVF sẽ gặp TP.HCM (7 điểm) đã hết hy vọng, chỉ cần thấy trò HLV Nguyễn Hữu Đang thắng sẽ chắc chắn dự vòng chung kết vì nếu là đội nhì bảng thì PVF (bỏ không tính kết quả gặp 2 đội Đồng Nai và Đak Lak) cũng có 6 điểm hơn đội nhì bảng A (cao lắm là 5 điểm) cũng giành 1 trong 3 vé nhì.

Như vậy HAGL hoặc Bình Phước muốn dự vòng chung kết buộc phải thắng lẫn nhau , nếu 2 đội hòa thì Bình Phước dù có thể giành vé nhì bảng nhưng chưa chắc đi VCK vì khi đó họ chỉ còn 5 điểm (bỏ kết quả 2 đội cuối) có thể sẽ bất lợi về hiệu số nếu so với đội nhì bảng A.

Đăng Khoa - Lê Toàn