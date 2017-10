Giải U.21 Báo Thanh Niên: Màu xanh của tuổi 20

7 đội U.21 tham dự vòng chung kết U.21 sẽ tề tựu về Quảng Ninh trong ngày hôm nay. Điều đặc biệt là có đến 4/7 đội chọn nơi đóng quân là khách sạn Vân Long, gồm PVF, Long An, Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai. Đội ĐKVĐ Hà Nội T&T ở khách sạn Kim Cương. Sanna Khánh Hòa ở khách sạn Nam Phong và An Giang ở khách sạn Lan Anh. Riêng chủ nhà Than Quảng Ninh ở Trung tâm huấn luyện bóng đá tỉnh.

T.K