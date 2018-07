Giải U.21 Báo Thanh Niên thêm đội tham dự vòng loại

Vì vậy VFF đã tiến hành sửa đổi, bổ sung điều lệ sắp đội Đồng Tháp vào bảng C thi đấu tại Pleiku (Gia Lai). Như vậy sẽ có 18 đội đá vòng loại gồm 2 bảng 4 đội là bảng A (Viettel đăng cai) có Viettel, Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh và bảng B (Nghệ An đăng cai) có Sông Lam Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Còn 2 bảng C và D mỗi bảng có 5 đội, cụ thể bảng C (Gia Lai đăng cai) có Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, Becamex Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. Bảng D (Long An đăng cai) có Long An, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre và TP.HCM.

tin liên quan Thừa Thiên-Huế đăng cai VCK giải U.21 Báo Thanh Niên 2018 Hôm qua 9.5, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản gửi Báo Thanh Niên và CTCP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên về việc đăng cai vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 22 năm 2018.

Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 22 năm 2018 sẽ tiến hành từ ngày 1.8 (với bảng 5 đội) và 5.8 (bảng 4 đội) đến 11.8 để chọn ra 4 đội đầu bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. 7 đội này sẽ cùng chủ nhà Thừa Thiên-Huế dự VCK từ ngày 7 - 17.11 tại sân Tự Do và sân phụ TP.Huế.

Đăng Khoa