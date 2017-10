'Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên quá hữu ích và tuyệt vời'

Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV Eric Williams người Úc, của đội U.21 Myanmar cho rằng: “Không khí giải đấu rất tuyệt. Điều này khuyến khích các cầu thủ trẻ thi đấu nỗ lực hơn. Quan trọng hơn nữa là việc thi đấu dưới sự theo dõi của rất đông khán giả luôn giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn nhiều mặt như sức chịu đựng về áp lực chẳng hạn.



Ở một số giải đấu trẻ trong khu vực khác, ít khi có khán giả đến xem đông như ở giải U.21 Báo Thanh Niên. Trận chúng tôi thua đội U.21 HAGL 3-4, không khí trận đấu quá tuyệt. Vì vậy, tôi rất trông đợi quay trở lại giải đấu này vào năm sau”.



Ông Williams cũng nói thêm: “Về mặt chuyên môn, rõ ràng chỉ qua 2 trận đấu với U.19 Hàn Quốc và U.21 HAGL, đã đem lại quá nhiều điều bổ ích cho U.21 Myanmar. Từ đây, chúng tôi sẽ có những kế hoạch cụ thể để phát triển đội tuyển trẻ này thành một lứa kế cận nữa cho tuyển Myanmar. Từ khi đội U.20 Myanmar góp mặt ở vòng chung kết World Cup U.20, bóng đá Myanmar nay đang có những chuyển biến rõ rệt và chúng tôi đầu tư rất nhiều vào các cầu thủ trẻ”.



Để theo dõi các cầu thủ U.21 Myanmar thi đấu tại giải U.21 Báo Thanh Niên, HLV trưởng đội tuyển nước này, ông Gerd Zeise, người Đức, cũng thân chinh đến TP.HCM theo dõi và tuyển lựa thêm cầu thủ lên đội tuyển Myanmar.



Trong khi đó, HLV người Pháp của đội U.21 Singapore, ông Richard Francis cực kỳ hài lòng với việc đội bóng trẻ của xứ sở đảo quốc sư tử có cơ hội lớn được thi đấu nhiều trận tại giải U.21 Báo Thanh Niên năm nay. Ông nói: “Bóng đá trẻ Singapore có hạn chế so với khu vực, vì thế việc dự nhiều giải như giải U.21 Báo Thanh Niên là rất bổ ích cho chúng tôi.

Trận U.21 HAGL - U.21 Myanmar được giới chuyên môn đánh giá cao - Ảnh: Bạch Dương Trận U.21 HAGL - U.21 Myanmar được giới chuyên môn đánh giá cao - Ảnh: Bạch Dương

U.21 Singapore vẫn chưa thể hiện được như mong muốn, nhưng việc có mặt ở bán kết khiến tôi rất hài lòng. Ít nhất, chúng tôi sẽ có 4 trận đấu để nâng cao chuyên môn của mình”.HLV đội U.19 Hàn Quốc, ông An Ik Soo có cái nhìn thú vị hơn: “Dĩ nhiên, so với bóng đá Hàn Quốc thì bóng đá ở khu vực Đông Nam Á chưa thể so bì. Nhưng gần đây, việc các đội trẻ ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Việt Nam, Myanmar thi đấu ấn tượng và có nhiều tiến bộ làm tôi rất vui. Điều này cho thấy, bóng đá châu Á đang ngày càng phát triển và trình độ các đội đang xích lại gần nhau.Giải U.21 Báo Thanh Niên rất thú vị ở chỗ các đội đều có cơ hội đối đầu với nhiều đối thủ khác nhau và bên cạnh sự cọ xát, thì tính cạnh tranh rất cao giúp ích cho các đội cùng tiến bộ”.Trong khi đó, HLV đội U.21 Thái Lan Supachart Manakit cho rằng: “Nhiều người đánh giá thấp đội U.21 Thái Lan dự giải lần này. Nhưng tôi nghĩ điều này không đúng. Chúng tôi luôn vào trận với quyết tâm cao nhất hướng tới chiến thắng, và giành thành tích cao nhất.Đội hình của chúng tôi đúng là chưa có nhiều cầu thủ giỏi nhất trong lứa U.21 của bóng đá Thái Lan, vì một phần họ đang bận thi đấu ở các giải trong nước. Tuy nhiên, với thành phần trong tay sau những gì thể hiện, tôi hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ. Nên nhớ, giải đấu U.21 Báo Thanh Niên luôn có sự cạnh tranh rất cao, vì thế các đội luôn thi đấu hết mình và không có đội nào được coi là yếu cả”.