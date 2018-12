Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên vượt khó thời tiết

Trước sự quyết tâm và háo hức muốn tập ngay khi vừa đặt chân đến VN của các đội U.21 quốc tế, BTC đã có cuộc họp khẩn giải quyết việc tập luyện tạm bằng sân trong nhà thi đấu tỉnh Thừa Thiên-Huế vào ngày 11.12. “Hiện các sân tập đều ngập nước, riêng mặt sân chính Tự Do không bị ảnh hưởng nhiều do hệ thống thoát nước trong sân tốt. Nhưng nếu để các đội vào tập trong ngày 11.12 khi trời tiếp tục mưa thì mặt sân chắc chắn không thể đảm bảo. Do ngày 12.12 đã thi đấu nên BTC cần phải bảo quản mặt sân và đã giải thích cho tất cả các đội thông cảm vì điều kiện thời tiết. Chỉ mong hôm nay và mai trời đừng mưa to thì công tác tổ chức mới tiến hành trọn vẹn”, ông Đoàn Phùng, ủy viên BTC giải, cho biết.



Các đội U.21 quốc tế đều hiểu được hoàn cảnh của giải phải vượt khó thời tiết nên cũng vui vẻ chấp nhận. Phía Malaysia do HLV trưởng Ong Kim Swee do bận cùng LĐBĐ Malaysia (FAM) chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup nên ngày mai mới bay sang VN chỉ đạo đội U.21 Malaysia thi đấu.

Ban tổ chức giải U.21 quốc tế 2018 chân thành cảm ơn: Nhà tài trợ vàng: Công ty CP thương mại và truyền thông Thời Đại (Sun Group), Nhà tài trợ vận chuyển: Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Nhà tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Nhà tài trợ bảo hiểm: Tổng công ty cổ phần Bảo Minh cùng các đơn vị tài trợ khác. HLV phó người Úc, ông Brad Maloney, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi trở lại sân chơi U.21 sau 2 năm vắng bóng. Cọ xát với các đội trẻ VN bao giờ cũng thú vị vì trình độ đôi bên thể hiện bao giờ cũng rất hấp dẫn. Nếu U.21 Malaysia gặp U.21 VN trong trận chung kết như tuyển Malaysia gặp VN ở chung kết AFF Cup thì thật thú vị".

Rất nhẹ nhàng, HLV Park Hyun-yong của Gimhae CFC cho biết các cầu thủ đến từ quê hương của thầy Park cố gắng thể hiện hết khả năng nhằm có được những trải nghiệm đáng nhớ tại VN, hy vọng là sẽ có mặt ở trận cuối cùng. Tối qua, các cầu thủ U.21 Myanmar cũng từ TP.HCM đến Huế và đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp U.21 VN.

Về phần chủ nhà, hôm qua nhân sự của đội U.21 lại biến động khi 2 chân sút của Hà Nội là Phạm Tuấn Hải, Lê Xuân Tú gặp chấn thương sau Đại hội thể thao toàn quốc và hậu vệ cánh Nguyễn Thành Lộc cũng dính chấn thương phải nghỉ vài ngày buộc lòng BTC báo cáo VFF bổ sung thay thế. Ban huấn luyện đã họp khẩn và gửi đề nghị triệu tập bổ sung 2 cầu thủ Hà Nội khác là hậu vệ cánh Lê Văn Xuân và tiền đạo Trần Đức Nam.

15 giờ 30 hôm nay tại khách sạn Century Riverside (Huế) sẽ diễn ra buổi họp báo công bố giải.

Hoàng Quỳnh, Giang Lao