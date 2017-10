Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2010: TP.HCM thắng đậm Thái Nguyên

Thu Trang ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ cuối cùng. Với chiến thắng này, TP.HCM được 4 điểm, leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Cùng được 6 điểm nhưng Than Khoáng sản VN đang tạm xếp thứ nhất, trên Phong phú Hà Nam. Hôm nay sẽ diễn ra cặp đấu giữa Than Khoáng sản VN và Hà Nội Tràng An 1, nếu đội nào thắng sẽ có nhiều cơ hội đoạt chức vô địch lượt đi.

L.P