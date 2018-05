Giám đốc điều hành CLB Hà Nội ném chai nước để... bảo vệ chủ tịch

Trận đấu tứ kết lượt đi trên sân Pleiku ăm ắp tình huống, cả đẹp lẫn xấu. Đẹp là những pha bóng đầy tốc độ, là những bàn thắng đầy cảm xúc, là nhưng pha tranh chấp máu lửa. Xấu là những màn cãi vã trên sân, là những tình huống phạm lỗi, là hình ảnh khán giả ‘làm loạn’ trên khán đài, là cảnh HLV mắng mỏ trọng tài. Và thêm cả tình huống mà không chiếu trên tivi, ông Nguyễn Quốc Tuấn ném chai nước lên khán đài.

Vị giám đốc điều hành trẻ tuổi này đã có những chia sẻ với chúng tôi về hành động của mình. Báo Thanh Niên hỏi: “Anh đã kịp đọc phát biểu của giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau chưa, ông ấy nói rằng: “Các CĐV bức xúc với cách hành xử của cầu thủ và ban huấn luyện Hà Nội nên ném chai lọ. Khi ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội, đứng ra khuyên giải thì bị chửi bới. Con trai ông ấy (Nguyễn Quốc Tuấn, thành viên ban huấn luyện Hà Nội) thấy vậy đã ném lại chai nước lên khán đài. Cậu ấy còn trẻ không kiềm chế được khi bố mình bị chửi. Tuy nhiên, cậu ấy cần bình tĩnh hơn, làm bóng đá là làm dâu trăm họ. Tôi cũng có lúc bị CĐV chửi”.

Quốc Tuấn trả lời: “Vâng, chú Mau nói đúng, tôi ném chai nước là vì bố tôi bị họ xúc phạm. Gần cuối trận đã xảy ra chuyện Thành Lương bị vàng rồi bị thẻ đỏ trực tiếp, HLV Chu Đình Nghiêm vì bức xúc nên đã có phản ứng. Khán giả đã chửi bố tôi bằng những lời lẽ hết sức tục tĩu dù bố tôi không có lời lẽ gì nặng nề với khán giả. Bố tôi nói mọi việc xong xuôi rồi, xin mọi người bình tĩnh. Bố tôi rất kìm chế khi bị xúc phạm và còn đứng ra sát hàng rào nói thêm là tôi chỉ ra can thôi, mọi việc đã xong, xin tập trung vào trận đấu, đừng chửi bới gì nữa. Nhưng người chửi bố tôi vẫn không thôi, chỉ tay vào bố tối và chửi. Tôi buộc phải ném chai nước lên vì không có người con nào để im khi bố mình bị lăng mạ cả”.

Liên quan đến câu chuyện rất không vui này, cuối giờ chiều 12.5, CLB HAGL đã có thông cáo báo chí do ông Nguyễn Tấn Anh – trưởng đoàn CLB ký, có một phần nội dung như sau: “Trước mắt, CLB sẽ tiến hành kiểm điểm công tác tổ chức trận đấu trong đó có việc không ngăn chặn kịp thời hành vi quá khích của một số cổ động viên”.

Với ông Nguyễn Quốc Tuấn, hành vi quá khích của một số cổ động viên Gia Lai còn là: “Ngay đầu hiệp 1, ngồi trên khán đài phia sau cabin kỹ thuật đội Hà Nội, nhiều người đã chửi HLV Chu Đình Nghiêm. Và nhất là sau khi chú Nghiêm có những phản ứng về một số quyết định của trọng tài. Họ buông ra những lời lẽ rất cay nghiệt, miệt thị. Lực lượng cơ động đã nhắc nhở nhưng sau đó thi thoảng họ lại chửi. Đến cuối trận thì còn đứng ra sát hàng rào để chửi chúng tôi”.

Quốc Tuấn cũng tỏ vẻ không hài lòng với cách điều hành của trọng tài Ngô Duy Lân và cho rằng, Hà Nội bị thua thiệt ở khá nhiều tình huống. “Tôi không bao biện cho chú Nghiêm nhưng có thể chú Nghiêm ức chế vì đội mình bị ép nhiều quá nên mới lên cơn cáu giận. Thế nhưng trong bóng đá, có thể có lúc này lúc kia. Chú Mau cũng đã lên báo nói đây là trận đấu quá hấp dẫn, chuyên môn tốt, cống hiến và có tính cao trào. Chú Mau cũng lý giải, nguồn cơn bức xúc của CLB Hà Nội có lẽ xuất phát từ việc ngoại binh Rimario của HAGL làm trò trong hiệp một, nhưng không bị trọng tài phạt thẻ. Về những lời lẽ của khán giả HAGL, tôi đã báo cáo giám sát trận đấu. Nhưng sau đó, chúng tôi đã gặp lại đội HAGL với sự thiện chí. Tối 11.5, sau trận, hai đội còn đi ăn liên hoan với nhau và cùng chúc nhau sẽ cống hiến một trận đấu hay ở lượt về vào ngày 15.5 trên sân Hàng Đẫy”, ông Tuấn nói.

Vào đầu tháng 4 mới đây, tại vòng 3 V-League 2018, sân Hàng Đẫy đã bị quá tải vì khán giả nườm nượp kéo đến chứng kiện cuộc “nội chiến” đội U.23 Việt Nam giữa Hà Nội và HAGL. Như vậy chỉ trong vòng một tháng rưỡi, hai đội đã gặp nhau tổng cộng ba lần và cuộc chạm trán vào ngày 15.5 sẽ càng hấp dẫn hơn sau…sự cố vào tối 11.5.

Quốc Tuấn nói: “Trận tại vòng 3 V-League đã xuất hiện cả vé giả nên ở lượt về tứ kết cúp quốc gia, chúng tôi phải đặc biệt chú ý đến khâu an ninh, an toàn trận đấu. Phải tăng cường thêm an ninh, lực lượng cảnh sát cơ động, bảo vệ, vệ sỹ…Tránh xảy ra tình trạng vỡ sân như hồi tháng 4. Sẽ phải kiểm soát chặt hơn, không được phép dắt người thân vào sân mà không có vé. Tôi nghĩ sẽ cháy vé và sân Hàng Đẫy lại tưng bừng cho mà xem”.

Lan Phương