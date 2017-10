Giơ cao đánh khẽ

Trước khi Ban kỷ luật tiến hành cuộc họp vào sáng qua (11.3), thì trước đó một ngày, lãnh đạo CLB XM.HP đã chủ động phạt Aniekan và Quang Huy mỗi người nửa tháng lương. Trong công văn gửi Ban kỷ luật, XM.HP cũng yêu cầu Ban kỷ luật coi việc xử lý Aniekan – Quang Huy là chuyện nội bộ của CLB và không có hình thức tăng nặng nào khác.

Trong ngày 10.3, trùng thời điểm XM.HP công bố án kỷ luật, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường từng tuyên bố trước báo giới rằng vụ ẩu đả của hai cầu thủ XM.HP đã làm ảnh hưởng đến uy tín của V-League và Ban kỷ luật sẽ xem xét tăng nặng, nếu thấy cần thiết. Nhưng sau khi nhận được công văn của XM.HP, thì Ban kỷ luật đã thấy... “không cần thiết phải tăng nặng” thêm nữa. Quang Huy – Aniekan vẫn nhận nguyên mức kỷ luật như XM.HP đã công bố. Và tất nhiên, họ sẽ bị phạt nặng hơn, nếu còn... tái phạm lần sau.

Với trường hợp CĐV XM.HP đốt pháo sáng trên sân Ninh Bình chiều 7.3, thì việc Ban kỷ luật quyết định hủy bỏ việc dỡ lệnh cấm đi cổ vũ sân khách của CĐV XM.HP không làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng trong sự cố vi phạm này, thì ai cũng thấy cần phải tính đến trách nhiệm của BTC sân Ninh Bình.

Câu hỏi ấy được ông Hường lý giải: “BTC sân Ninh Bình đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh cho trận đấu. Hai lần CĐV XM.HP đốt pháo sáng ở đầu hai hiệp, nhưng đều nhanh chóng bị dập và không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào. Theo báo cáo, số lượng nhân viên an ninh lên đến 500 người, vì vậy chúng tôi đánh giá sự nghiêm túc của BTC sân Ninh Bình. Do đó, Ban kỷ luật nhất trí không có bất kỳ án phạt nào cho BTC sân Ninh Bình”.

Minh Minh