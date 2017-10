Hạ Hà Nội T&T tại sân Hàng Đẫy, Than Quảng Ninh lần đầu vô địch Cúp Quốc gia

16 giờ 50

Với kết quả hòa 4-4, rõ ràng Hà Nội T&T đang nắm lợi thế. “Lần này chúng tôi được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy và tinh thần quyết chiến vẫn rất cao. Anh em không phải chịu đựng bất kỳ một sức ép nào và sẽ nỗ lực 200% sức lực để giành cúp”, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội chia sẻ. Trong khi đó, đại gia của vùng Đông Bắc bộ cũng đầy khát khao đoạt được danh hiệu cuối cùng của mùa giải. Khoảng 3.000 khán giả Quảng Ninh sẽ phủ xanh khán đài B sân Hàng Đẫy với cách cổ vũ đặc biệt nhất, độc đáo nhất, thú vị nhất làng bóng đá nội. tin liên quan Chung kết lượt đi Cúp quốc gia: Than Quảng Ninh hòa kịch tính Hà Nội T&T 4-4 Bất ngờ, hấp dẫn và kịch tích từ đầu đến cuối – đó là những gì mà khán giả có thể cảm nhận được về trận chung kết lượt đi Cúp quốc gia giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T vào chiều tối 24.9. HLV Phan Thanh Hùng quả quyết: “Trong một quãng thời gian ngắn mà tôi ba lần được gặp lại đội bóng cũ của mình, đối đầu với người trợ lý cũ của mình là HLV Chu Đình Nghiêm. Than Quảng Ninh sẽ chặn lại tham vọng đoạt cú đúp của Hà Nội T&T. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng nhất là khi có sự trở lại của ngoại binh Kizito và tiền vệ trung tâm Bùi Văn Hiếu mà trận rồi đã vắng mặt”. Dự đoán: Hà Nội T&T thắng 3-2.