Thắng phút bù giờ

Hà Nội T&T đúng là đã vừa hay vừa hên. Họ hay vì là đội chơi ổn định nhất trong 14 đội khi hành trình thẳng tiến tới chức vô địch không quá chông gai. Họ đủ mạnh khi biết tỉnh táo lật ngược thế cờ lúc bị dẫn trước. Không những thế, đội bóng thủ đô còn quá hên khi các đối thủ của họ tự thua hoặc giờ chót đánh mất chính mình nên đoàn quân của bầu Hiển cứ lao về đích mà không gặp chướng ngại nào. Trong trận gặp Lam Sơn Thanh Hoá (TH) chiều qua, được hưởng quả phạt penalty từ phút thứ 7 nhưng thủ môn Hồng Sơn không thể đem về bàn thắng mở tỷ số cho Hà Nội T&T vì quả sút của anh đập cột dọc. Sau đó họ bị thủng lưới trước do Bảo Khanh bị phạm lỗi trong vòng cấm và từ chấm phạt đền Phước Tứ đã mở tỷ số 1 - 0. Phút 57, Solares sút xa gỡ hòa 1 -1. Phút thứ 70, bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Nguyễn Anh Tuấn bị truất quyền thi đấu (2 thẻ vàng thành 1 thẻ đỏ). Chơi hơn người, đúng phút bù giờ cuối cùng (90' + 5) quả đánh đầu của "gà son" Gozalo đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Thanh Hóa và đem lại bàn thắng quý hơn vàng 2-1 cho Hà Nội T &T. Chiến thắng này chính thức mở rộng cửa vô địch cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng

Trên sân Thống Nhất, Xi măng Hải Phòng đã rất chật vật mới thắng Navibank Sài Gòn 1-0 do Đinh Hoàng Max ghi phút 80, nhưng vẫn không thu ngắn được khoảng cách với Hà Nội T&T. Thế nên nỗ lực này cũng chỉ giúp đội bóng thành phố Cảng vươn lên ngôi á quân chứ khó có thể soán ngôi của đội bóng thủ đô. Trong khi đó, Bình Dương và Cao su Đồng Tháp (ĐT) đã tự thua. Bình Dương sụp đổ đến 1-5 ngay trên sân Nha Trang. Tiền đạo Ánh Cường và Quang Hải mỗi người ghi 2 bàn, sau đó Diego ghi bàn còn lại cho Khatoco Khánh Hòa trước khi Huỳnh Kesley gỡ bàn danh dự phút chót cho Bình Dương. Còn ĐT tệ hại hơn khi gục ngã đến 0-6 trước ĐTLA ngay tại Cao Lãnh khiến người xem đồng loạt phản ứng. Các bàn thắng của ĐTLA do Tshamala (ghi giây 32 phút thứ nhất), Danny David (2 bàn), Antonio, Phan Thanh Bình ghi rất dễ dàng.

Pháo sáng tại Ninh Bình

Lần đầu tiên pháo sáng xuất hiện tại sân Ninh Bình mà không do cổ động viên Hải Phòng. Nếu trận lượt đi giữa Ninh Bình và XMHP 2-2 đã có pháo sáng do chính CĐV Hải Phòng đốt thì hôm qua pháo sáng xuất hiện ngay sau lưng khách sạn Vissai của Ninh Bình đang xây dựng. Có ít nhất 3 cổ động viên ngang nhiên cầm pháo sáng đốt và còn chạy tới chạy lui ngay sân sau của khách sạn nhìn ra sân vận động như thách thức với lực lượng bảo vệ. Toàn bộ hình ảnh pháo sáng này đã lọt vào ống kính truyền hình VTC3. Ngoài ra lực lượng công an đã phải dập tắt 1 viên pháo sáng đốt trên khán đài. Trận này, Ninh Bình dẫn trước từ chấm 11m do Mota ghi và Benjamin đã gỡ hòa 1-1 cho HAGL ở hiệp 2. Trên sân Thiên Trường, Nam Định thua SLNA 0-3.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã chính thức trở thành cựu vô địch khi để Hòa Phát cầm chân 1-1 trên sân nhà Chi Lăng. Thành Trung ghi bàn trước cho Hòa Phát và Merlo gỡ hòa cho ĐN. Cuối trận Timothy, cầu thủ đang chạy đua giải vua phá lưới bị thẻ đỏ nên Hòa Phát sẽ gặp thiệt thòi trong trận tới. Việc Đà Nẵng thi đấu sa sút khiến cho cổ động viên sông Hàn càng thêm chán nản phong cách cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Căn cứ vào điểm số (19) so với đội đứng trên là Lam Sơn Thanh Hóa (28) khi giải còn 3 vòng, đội bóng TP.HCM coi như đã đặt chân xuống hạng vì nếu theo vào điều lệ 2 đội xuống hạng trước đây thì Navibank sẽ theo chân Nam Định. Tuy nhiên nếu dựa vào thông báo số 19 khi Đồng Tháp và Thanh Hóa chưa chuyển đổi thành CLB chuyên nghiệp thì Navibank vẫn có cửa thoát. Tất cả sẽ phải chờ đến 31.8, nhưng trước mắt, về mặt điểm số và điều lệ ban đầu, Navibank Sài Gòn coi như rớt hạng.

Xếp hạng sau 23 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 44 điểm, 2/ Xi măng Hải Phòng: 39 điểm, 3/ Bình Dương: 36 điểm, 4/ Khatoco Khánh Hòa: 36 điểm, 5/ Đồng Tháp: 35 điểm, 6/ Hòa Phát: 34 điểm, 7/ ĐTLA: 34 điểm, 8/ SLNA: 33 điểm, 9/ SHB Đà Nẵng: 33 điểm, 10/ HAGL: 33 điểm, 11/ Vissai Ninh Bình: 32 điểm, 12/ Thanh Hóa: 28 điểm, 13/ Navibank Sài Gòn: 19 điểm, 14/ Nam Định: 12 điểm.

L.P - Q.H - M.Ngọc - V.M - L.Trí - D.Thu