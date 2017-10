Hà Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp

Đặc biệt là bởi dàn cầu thủ trẻ hừng hực sức sống lại được dẫn dắt bởi một HLV (kiêm cầu thủ) gần như đồng trang lứa song lại bộc lộ rõ sự già dặn trong cách cầm quân - cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh. Trong trận đấu đầu tiên của lượt đấu thứ 3 vào chiều qua, Phong Phú Hà Nam đã giành thêm một chiến thắng rất thuyết phục nữa mà đối thủ lần này là Hà Nội Tràng An 2-0. Hai bàn thắng do Bùi Thị Như và Phạm Thị Tươi ghi. Ba trận thắng liên tiếp, Hà Nam (chỉ đứng thứ 4 mùa 2010) đang mơ ước giành chức vô địch lượt đi dù sắp tới phải đối đầu hai đối thủ cực mạnh là Hà Nội Tràng An 1 và Than KSVN.

Lan Phương