Hà Nội ACB sắp vô địch lượt đi

Tuy nhiên, bàn thắng thứ 2 ở phút 87 của Thành Lương đã gây tranh cãi vì phía đội Tiền Giang cho rằng Lương đã việt vị nên phản ứng gay gắt với trọng tài. Khi trận đấu tiếp diễn, do thời gian còn lại quá ít nên đội chủ nhà không thể xoay chuyển tình thế, dù trước đó Mai Đình Thi đã gỡ hòa sau bàn thắng đầu tiên của Thành Lương. Trong khi đó, SQC Bình Định đã đánh mất ngôi thứ nhì khi thất thủ trước chủ nhà TDC Bình Dương 1-2. Văn Thọ mở tỷ số cho Bình Dương, sau đó Thanh An gỡ hòa cho Bình Định. Đến phút bù giờ 90+2 thì Lê Viết Mẫn sút thắng quả phạt đền, ấn định tỷ số 2-1 cho Bình Dương. Tận dụng sự sa sút của SQC Bình Định, Than Quảng Ninh đã vươn lên chiếm ngôi thứ nhì khi thắng Quảng Nam 1-0 nhờ bàn thắng của Belibi. Tương tự, Fico Tây Ninh cũng lội ngược dòng thắng Đồng Nai Berayja 2-1 để bám sát suất thăng hạng.

Bất ngờ đã xảy ra trên sân Mỹ Đình khi Viettel thi đấu lên chân trong vài trận rồi đã thua An Giang 1-3 dù đã dẫn trước do Văn Mạnh ghi. 3 bàn thắng của An Giang do Rocha, Anh Tuấn và Nigoumou ghi. Thắng trận này, AG tiếp tục nuôi hy vọng tìm suất lên hạng. Trên sân Huế, chủ nhà đánh mất chiến thắng trước Cần Thơ khi Cảnh Lâm sút hỏng quả phạt đền. Siankam ghi bàn trước cho Cần Thơ, còn Onyema gỡ hòa 1-1 cho Huế.

Xếp hạng sau 11 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 25 điểm (hs 26/12), 2/ Than Quảng Ninh: 18 điểm (15/13), 3/ Fico Tây Ninh: 18 điểm (20/21), 4/ SQC Bình Định: 17 điểm (21/11), 5/ An Giang: 17 điểm (17/11), 6/ Cần Thơ: 15 điểm (12/9), 7/ Quảng Nam: 14 điểm (8/10), 8/ Huda Huế: 12 điểm (13/18), 9/ Viettel: 11 điểm (15/23), 10/ TDC Bình Dương: 10 điểm (20/23), 11/ Đồng Nai Berayja: 9 điểm (10/11), 12/ CLB TP.HCM: 9 điểm (8/17), 13/ Hải Nhân Tiền Giang: 7 điểm (12/17).

