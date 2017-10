Hà Nội ACB “tàn phá” CLB TP.HCM

Đây là thất bại nặng nề của tân HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương, còn chiến thắng này giúp đội bóng thủ đô đạt 22 điểm, bỏ xa các đối thủ còn lại. Tương tự SQC Bình Định cũng đã trở lại vị trí thứ 2 để tranh suất lên hạng sau khi thắng Fico Tây Ninh 3-1. Tiền đạo Đỗ Thanh Sang ghi 2 bàn, bàn còn lại do Smart ghi.

Ngoài 2 ứng viên nặng ký này, việc tranh chấp nhắm đến suất thứ 3 để tranh play-off khá gay cấn. Than Quảng Ninh đã có sự tăng tốc khi thắng Huda Huế 3-1 do Belibi, Ampgu, Lê Đình Tài ghi dù bị Omyma dẫn trước cho Huế. Tương tự An Giang cũng đang tìm lại chính mình khi thắng sát nút Quảng Nam 1-0 do Thành Trung ghi. Tiếc nhất là Cần Thơ trên sân nhà dù dẫn trước 1-0 do Quang Trãi ghi rất sớm nhưng lại để Viettel gỡ hòa và cầm chân 1-1. Đây cũng là trận chơi nỗ lực của Viettel giúp đội bóng mới thăng hạng này tránh xa khu vực nguy hiểm.

Đang ở thế thượng phong khi hơn 1 điểm và được đá sân nhà so với đội Đồng Nai Berayja (ĐN), nhưng TDC Bình Dương (BD) lại để thua ngược 2-3 ở những phút cuối cùng. Thanh Danh ghi bàn dẫn trước cho ĐN. Nỗ lực của các chân sút BD buộc Mai Văn Hiếu của ĐN đá phản lưới nhà và sau đó Viết Đàn nâng 2-1. Nhưng chỉ trong vài phút cuối, BD đã để thua đáng tiếc. Phút 90, hậu vệ Duy Đông tham gia tấn công gỡ hòa 2-2 và phút 90+3, Hữu Phát ấn định tỷ số 3-2 cho ĐN. Trận thua này khiến TDC Bình Dương xuống áp chót bảng vì đã đá hơn trận so với các đối thủ nên nguy cơ xuống hạng rất lớn.

Xếp hạng sau 10 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 22 điểm (hiệu số 24/11, 9 trận), 2/ Bình Định: 17 điểm (21/11, 9 trận ), 3/ Than QN: 15 điểm (14/13, 9 trận), 4/ Tây Ninh: 15 điểm (18/20)), 5/ An Giang: 41 điểm (14/10, 9 trận), 6/ Cần Thơ: 14 điểm (11/8, 9 trận), 7/ Quảng Nam: 14 điểm (8/9, 9 trận), 8/ Huế: 11 điểm (12/17, 9 trận), 9/ Viettel: 11 điểm (14/20, 9 trận), 10/ Đồng Nai: 9 điểm (9/9, 9 trận), 11/ CLB TP.HCM: 9 điểm (8/17), 12/ TDC Bình Dương: 7 điểm (18/22), 13/ Tiền Giang: 7 điểm (11/15, 9 trận).

C.Thiện - M.Ngọc - T.Tài - V.Hiệp - H.Tùng - P.Hùng