Hà Nội ACB thăng hạng V-League

Tuy nhiên, suất thứ nhì tranh play-off sẽ rất gay go sau khi SQC Bình Định (BĐ) bất ngờ để thua Hải Nhân Tiền Giang (TG) 0-2 (trận này tiền vệ Thanh Hải của đội chủ nhà do đánh nguội Khoa Thanh của Bình Định lãnh thẻ đỏ, ngoài ra TG còn sút hỏng 1 quả phạt đền). Trong khi Than Quảng Ninh (TQN) thắng Cần Thơ 4-0 và An Giang (AG) thắng Huế 1-0 đều đã vươn lên bằng và chỉ còn cách 1 điểm với đội bóng đất võ. Ngay cả Quảng Nam Xuân Thành thắng Viettel 3-0 cũng đã bám sát nhóm này để mở ra hy vọng. Ở lượt cuối, BĐ chỉ giành vé thứ nhì khi buộc phải thắng CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất và mong cho TQN không thắng AG tại Long Xuyên. Riêng AG sẽ đứng trước cơ hội lớn giành suất play-off nếu thắng TQN và BĐ không thắng được CLB TP.HCM.

Ở nhóm cuối cũng căng thẳng không kém. Dù có 3 điểm nhưng TG chưa chắc trụ hạng. Họ vẫn có thể bị rớt hạng nếu thua Đồng Nai Berjaya 2 bàn trong trận cuối trên sân Đồng Nai (đồng điểm thua đối đầu) và CLB TP.HCM, Viettel cùng thắng. Có thể nói, trận hòa 1-1 trên sân Thống Nhất đã thắp lại hy vọng cho thầy trò Trần Bình Sự nếu thắng trực tiếp TG trận cuối. Trong khi đó, CLB TP.HCM vẫn chưa an toàn, buộc phải thắng BĐ, ngay cả Viettel cũng phải thắng Huế trận cuối mới trụ hạng.

Xếp hạng sau 25 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 44 điểm, 2/ Than Quảng Ninh: 40 điểm, 3/ Bình Định: 40 điểm, 4/ An Giang: 39 điểm, 5/ Quảng Nam: 38 điểm, 6/ Cần Thơ: 30 điểm, 7/ Tây Ninh: 29 điểm, 8/ TDC Bình Dương: 28 điểm, 9/ Huế: 27 điểm, 10/ Hải Nhân Tiền Giang: 26 điểm, 11/ Viettel: 24 điểm, 12/ CLB TP.HCM: 24 điểm, 13/ Đồng Nai Beryaja: 23 điểm.

Q.Huy - D.Doanh - V.Hiệp - T.Tài - H.Tùng - P.Thảo