Hà Nội ACB tiếp F. Tây Ninh

Chỉ cần giành được một điểm, HN.ACB sẽ chính thức lên ngôi vua lượt đi trước một vòng đấu. Trong khi đó, với F.Tây Ninh, đây đã là trận đấu cuối cùng của đội ở lượt đi. Nếu giành trọn 3 điểm, F.Tây Ninh sẽ có được quỹ điểm an toàn để tính toán ở lượt về.

Đại diện của thủ đô vừa trải qua chuỗi 5 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng. Trong trận đấu chiều nay, HN.ACB chỉ thiếu Đức Tuấn vì thẻ phạt. Trong khi đó, F.Tây Ninh không có được phong độ tốt trong thời gian gần đây. Trong 3 trận gần đây nhất, F.Tây Ninh thua đến 2 trận (đều là những trận làm khách), chỉ vượt qua B.Đồng Nai ở vòng 11 trong ngày nhà tài trợ Xi măng Fico ký tiếp hợp đồng tài trợ. Ở hai lần gặp nhau mùa trước, F.Tây Ninh giành được 4 điểm trước HN.ACB, trong đó có trận hòa ngay trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, đội bóng miền Đông Nam bộ rất khó lòng lặp lại thành tích mùa trước, dù có được lực lượng đầy đủ trong trận đấu chiều nay.

Một trận đấu khác cũng rất được chờ đợi là cuộc đối đầu trên sân Cần Thơ, giữa chủ nhà và “hiện tượng” Than Quảng Ninh. Nếu giành được chiến thắng, TP.Cần Thơ sẽ san bằng điểm số với chính Than Quảng Ninh sau vòng đấu thứ 12. Ở mùa giải trước, TP.Cần Thơ đã vượt qua Than Quảng Ninh với tỉ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà.

Anh Tuấn