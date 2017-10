Hà Nội ACB tự đánh mất mình

Chiều nay, Hà Nội ACB (ACB) tiếp Xổ số Cần Thơ - đội vừa thay đổi HLV trưởng. Nếu cầu thủ của đội bóng thủ đô chịu đá, họ sẽ giành chiến thắng. Dự đoán: ACB thắng 2-0. Than Quảng Ninh vừa được lãnh đạo đội bóng hứa treo thưởng 200 triệu cho trận thắng trên sân khách trước Xi măng Fico Tây Ninh. Dù lực lượng hai đội rất cân bằng, nhưng chủ nhà đã hết động lực nên đội bóng đất mỏ có thể lấy 3 điểm. Dự đoán: Than Quảng Ninh thắng 2-1. An Giang rất khát khao thăng hạng nên cũng ra mức thưởng 200 triệu cho cầu thủ của mình trên chuyến làm khách trước Đồng Nai Berjaya. Thế nhưng thầy trò HLV Trần Bình Sự cũng cần điểm để trụ hạng nên sẽ đá hết mình. Nhiều khả năng trận này sẽ hòa 1-1. Các trận đấu còn lại: Hải Nhân Tiền Giang có thể chia điểm Quảng Nam - Xuân Thành, dự đoán 1-1, TDC Bình Dương sẽ vượt qua Viettel, dự đoán 2-1. (Q.H)